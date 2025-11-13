'NDA को 140 से अधिक सीटें मिलीं मतलब EVM में…', Exit Poll आते ही किसने किया दावा?

दो चरणों में बिहार में हुए विधानसभा के चुनाव का नतीजा 14 नवंबर को आएगा लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से महागठबंधन के होश उड़ गए हैं. इस बीच कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा कर दिया है. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार (12 नवंबर, 2025) को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला बराबरी का था और यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 140 से अधिक सीटें मिलती हैं तो यह मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में 'हेरफेर' का कमाल होगा.

कांग्रेस नेता ने कहा, "एग्जिट पोल पर मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं. क्योंकि जब मैं बिहार गया था मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि चुनाव एकतरफा है. बराबर की लड़ाई थी." कांग्रेस नेता भोपाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

उन्होंने कहा, "चर्चा यह भी थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) दोनों प्रमुख गठबंधनों में किसे और कितना नुकसान पहुंचाते हैं." उन्होंने आगे कहा कि कुछ एग्जिट पोल तो आरजेडी को 180 तो कुछ 160 सीट जीतने का अनुमान जता रहे हैं. मेरा यह मत है कि अगर 140 से ज्यादा सीट राजग जीतता है तो यह मतदाता सूची और ईवीएम में हेरफेर का कमाल होगा.

14 नवंबर को आना है रिजल्ट

बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मंगलवार को दो चरणों में मतदान संपन्न हुआ है. 6 नवंबर को पहले और 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. अब तक हालांकि जितने भी एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं, लगभग सभी ने राजग को बढ़त दिखाई है जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लगने की संभावना जताई है.

बीजेपी ने मतदाता सूची और ईवीएम में हेरफेर के संबंध में दी गई टिप्पणी के लिए दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया और सवाल किया कि तो क्या राहुल गांधी ने भी इसी तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली से चुनाव जीता था? मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि एग्जिट पोल सही हैं और बिहार चुनाव के परिणाम राजग के पक्ष में आएंगे.

