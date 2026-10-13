शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा

लखनऊ में शिवा हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी श्रद्धा दुबे महंगे गिफ्ट की शौकीन थी. हर एक साल में अपना फोन नंबर बदल देती है. उसका कई नेताओं से संपर्क था. जिनके साथ की फोटो दिखाकर वो लोगो को अदब में लेती थी. कई बार वो पुलिस कर्मियों को भी उसी फोटो के जरिए दबाव में लेती थी.

जांच में सामने आया कि श्रद्धा अपनी बहन रश्मि के साथ नेपाल भाग गई है. इसमें उसकी मदद एक पुराने परिचित आमिर ने की है. आमिर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन श्रद्धा का उसे फोन आया और रूपईडीहा बॉर्डर पर छोड़ने को कहा. इसके बाद वो अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचा. वहां से दोनों बहनों को रूपईडीहा तक छोड़ने गया था. यह इलाका नेपाल सीमा के पास है. पुलिस को आशंका है कि दोनों बहनें इसी रास्ते से नेपाल गई हैं.

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2022 में हुआ था तलाक

श्रद्धा दुबे रायबरेली के रहने वाली है. साल 2020 में उसकी शादी हुई थी. पति से आपसी विवाद के बाद 2022 में तलाक हो गया. दोनों का एक बेटा भी है जो पति के साथ रहता है. तलाक के बाद श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि साथ में लखनऊ में रहने लगीं. दोनों सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थीं और क्लब-पार्टियों में जाने की शौकीन थीं.

पुलिस ने दोस्त और ड्राइवर के घर दी दबिश

लखनऊ पुलिस की टीम ने श्रद्धा के पुराने दोस्त आमिर के घर दुबग्गा में दबिश दी. पुलिस की जांच में सामने आया कि आमिर पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद-बिक्री का काम करता है. वह लंबे समय तक श्रद्धा के करीब रहा था. श्रद्धा ने उससे पैसे भी लिए थे, जिसके बाद दोनों के बीच अनबन हो गई थी. पुलिस की दूसरी टीम ने सीतापुर में आरोपी श्रद्धा दुबे के ड्राइवर दानिश के घर पर भी दबिश डाली पर वो नहीं मिला. एक टीम रायबरेली में दोनों बहनों के घर भी पहुंची.

डांडिया शो में बनाई गई थी चीफ गेस्ट

लखनऊ में 16-17 और 18 अक्टूबर को अवध शिल्पग्राम में होने वाले डांडिया शो में श्रद्धा दुबे को VVIP गेस्ट बनाया गया है. कंपनी की तरफ से इसका पोस्टर भी जारी किया गया था, जिसमें श्रद्धा की फोटो भी लगाई गई थी.





व्यवसायी से ऐंठे थे रुपये

श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि का समिट बिल्डिंग, पलासियो मॉल और अन्य बार में आना जाना था. हाईप्रोफाइल लोगों में उठना बैठता था. दोनों बहनें इसी तरह लोगों को फंसाती थी. इसके बाद उनसे नजदीकियां बढ़ाकर ब्लैकमेल करती थी. पश्चिम जोन से जुड़े एक व्यवसायी को ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपये ऐंठे थे.

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