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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमुर्गी पालन शुरू करना है, जानें कितनी जगह और पैसों की जरूरत?

मुर्गी पालन शुरू करना है, जानें कितनी जगह और पैसों की जरूरत?

मुर्गी पालन शुरू करने के लिए बड़े फार्म की जरूरत नहीं है. एक छोटे कमरे से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं. यहा जानें इस बिजनेस के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्च आएगा और इससे कितनी कमाई हो सकती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 13 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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How To Start Poultry: अगर आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन ज्यादा पैसे लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो मुर्गी पालन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इसके लिए शुरुआत में बड़ा फार्म की जरूरत नहीं होती है. घर में खाली पड़ा हवादार कमरा हो, तो वहां से भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं. आप करीब 50 हजार रुपये से इस काम की शुरुआत की जा सकती है. हालांकि, इसमें कमरा बनाने का खर्च शामिल नहीं है. आइए 

मुर्गी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह चुनें, जहां हवा आने-जाने की अच्छी व्यवस्था हो. कमरे में गर्मी और ठंड से बचाव का इंतजाम भी होना चाहिए. शुरुआत में 100 चूजों से काम सीख सकते हैं और अनुभव बढ़ने पर उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं. उनके मुताबिक, छोटे कमरे में 300 से 400 चूजे भी पाले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जगह, हवा और साफ-सफाई का सही इंतजाम जरूरी है.

ब्रॉयलर चूजे खरीदते समय रखें ध्यान

अगर आप मांस के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो ब्रॉयलर नस्ल के चूजे खरीद सकते हैं. चूजों की कीमत उनकी नस्ल और उपलब्धता के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. मौजूदा समय में एक चूजे की कीमत लगभग 40 से 45 रुपये तक है. चूजे खरीदने से पहले उनकी सेहत और नस्ल की जानकारी जरूर लें. सस्ते चूजे खरीदने के बजाय अच्छी नस्ल और स्वस्थ चूजों को चुनना जरूरी है.

30 से 35 दिन में बिक्री के लिए तैयार

सही देखभाल और भरपूर दाना मिलने पर ब्रॉयलर मुर्गे करीब 30 से 35 दिन में लगभग 2 किलो वजन तक पहुंच सकते हैं. हालांकि, वजन बढ़ने का समय चूजों की नस्ल, दाने और देखभाल पर निर्भर करता है. इस दौरान साफ पानी, संतुलित दाना और कमरे की सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए. बीमार चूजों को समय पर अलग करना और जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक की सलाह लेना भी जरूरी है.
मुर्गी पालन शुरू करना है, जानें कितनी जगह और पैसों की जरूरत?

यह भी पढ़ें: डेयरी शुरू करने का सुनहरा मौका, पशुपालकों के लोन पर 100% ब्याज सब्सिडी

एक चूजे पर कितना खर्च आता है?

एक चूजे को खरीदने और पालने में करीब 180 रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसमें चूजे की कीमत और दाने का खर्च शामिल है. इस हिसाब से 50 चूजों को तैयार करने में करीब 9,000 रुपये लग सकते हैं. वहीं, 500 चूजों के लिए लगभग 90,000 रुपये का खर्च बैठ सकता है. 

कम चूजों से शुरू करें कारोबार

एक चूजे पर करीब 20 रुपये की बचत हो सकती है, लेकिन यह बाजार भाव और कुल खर्च पर निर्भर करती है. इसलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा चूजे खरीदने की जगह कम चूजों से काम की शुरुआत करें. पहली खेप बेचने के बाद खर्च और कमाई का हिसाब समझें, फिर धीरे-धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं. 

यह भी पढ़ें: कपास किसान ध्यान दें! इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन जरूरी, तभी मिलेगा MSP का लाभ

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Poultry Farming Agriculture News
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