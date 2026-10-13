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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां

जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां

हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर और अभिनेता किशोर कुमार की आज 39वीं डेथ एनिवर्सरी है. इस मौके पर चलिए उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Oct 2026 06:44 AM (IST)
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किशोर कुमार को हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे बेहतरीन गायक माना जाता है. किशोर कुमार मल्टीटैलेंटेड शख्सियत थे. उन्होंने अपने लंबे और सफल करियर में एक से बढ़कर एक गाने दिए थे. जबकि उन्हें अभिनय का भी बहुत शौक था. बतौर एक्टर उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया. आज किशोर दा की 39वीं डेथ एनिवर्सरी है.

मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे किशोर कुमार ने हिंदी सिनेमा में खास और अलग मुकाम हासिल किया था. इंडस्ट्री में वो अपने गानों और एक्टिंग के अलावा अपने स्वाभाव के कारण भी चर्चा में रहे. उनका स्वाभाव सबसे अलग और जुदा था. आइए आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जानते है उनकी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से.

1946 में एक्टिंग और 1948 में सिंगिंग डेब्यू

बता दें कि किशोर कुमार से पहले ही इंडस्ट्री में उनके बड़े भाई और दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे. जब फिल्मी दुनिया में किशोर ने कदम रखे थे तब तक अशोक कुमार बड़ा नाम बना चुके थे. 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किशोर कुमार का जन्म हुआ था.

जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां

किशोर दा ने अपना एक्टिंग डेब्यू बड़े भाई अशोक कुमार की साल 1946 में आई फिल्म 'शिकारी' से किया था. वहीं दो साल बाद उन्होंने सिंगिंग डेब्यू किया. किशोर ने प्लेबैक सिंगर के रूप में इंडस्ट्री में पहला गाना फिल्म 'जिद्दी' (1948) के लिए 'मरने की दुआएं क्यों मांगू' गाया. ये गाना दिग्गज एक्टर देव आनंद पर फिल्माया गया था.

जब शूटिंग करते-करते कार से कखने और चले गए टी किशोर कुमार

किशोर कुमार अपनी अजीबोंगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे. ऐसे में जब एक बार एक डायरेक्टर उनके साथ कोई फिल्म बना रहा था तो उसने कोर्ट की मदद ली थी. डायरेक्टर ने एक ऐसा एग्रीमेंट कराया था कि अगर किशोर कुमार उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उन पर केस कर देंगे. जब एक दिन फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब एक अजीब वाकया देखने को मिला.

जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां

एक सीन के वक्त डायरेक्टर ने किशोर कुमार से कहा था कि उन्हें कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतरना है. शूट शुरू हुआ और किशोर साहब कार लेकर निकल पड़े. हालांकि थोड़ी देर बाद भी वो वापस नहीं लौटे. अगले दिन पता चला कि शूटिंग करते-करते किशोर दा कार से खंडाला की तरफ निकल गए थे.

घर में रखते थे खोपड़ी और हड्डियां

ये किस्सा भी काफी मशहूर है कि अपने घर में किशोर कुमार खोपड़ी और हड्डियां रखते थे. इसे लेकर उनके बेटे और सिंगर अमित कुमार भी बात कर चुके हैं. अमित कुमार ने एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विकी लालवानी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पिता ईस्ट अफ्रीका, नैरोबी में शो करने गए थे तो वो वहां से खोपड़ियां और हड्डियां लेकर आए थे जो अभी भी ट्रस्ट में मौजूद है. अमित के मुताबिक उनके पिता को ऐसी चीजों को इकट्ठा करने का शौक था. 

जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां

किशोर कुमार ने की थी चार-चार शादियां 

किशोर कुमार की पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही. दिवंगत एक्टर-डायरेक्टर ने एक-दो नहीं, बल्कि चार-चार शादियां की थी. उनकी पहली शादी साल 1950 में बंगाली गायिका और एक्ट्रेस रुमा गुहा ठाकुरता से हुई थी. दोनों ने एक बेटे अमित कुमार का वेलकम किया. लेकिन, 7 साल बाद साल 1958 में तलाक हो गया. इसके बाद सिंगर की दूसरी शादी 1960 में दिग्गज अदाकारा मधुबाला से हुई थी. दोनों का रिश्ता 9 सालों तक चला. मधुबाला का साल 1969 में बीमारी से निधन हो गया था.

जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां

मधुबाला की मौत के बाद किशोर दा ने तीसरी शादी जानी-मानी एक्ट्रेस योगिता बाली से साल 1976 में की थी. लेकिन, ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला. साल 1978 में ही किशोर और योगिता तलाक लेकर अलग हो गए. बाद में किशोर दा ने चौथी शादी खुद से 27 साल छोटी एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से साल 1980 में की थी. हालांकि साल 1987 में आज ही के दिन (13 अक्टूबर) किशोर दा दुनिया को अलविदा कह गए.

जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां

किशोर दा के बेहतरीन गाने

रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोर कुमार ने अपने करियर में 2500 से 2900 गानों को आवाज दी थी. उन्होंने हिंदी भाषा के अलावा गुजराती, मराठी, बंगाली असमिया, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और पंजाबी भाषाओं में भी गाने गाए थे. उनके प्रमुख और चर्चित गानों में 'मेरे सपनों की रानी', 'पल पल दिल के पास', 'ये शाम मस्तानी', 'जिंदगी का सफर' और 'ओ मेरे दिल के चैन' आदि शामिल हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Kishore Kumar
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