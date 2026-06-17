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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKhan Sir: 'खान बहुत झूठ बोलता है, सुबह…', दो कोचिंग के विवाद में किसने किया ये बड़ा दावा?

Khan Sir: 'खान बहुत झूठ बोलता है, सुबह…', दो कोचिंग के विवाद में किसने किया ये बड़ा दावा?

Patna Coaching Disputes: गुरु रहमान ने रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर दुख जताया. कहा कि खान और रौशन के विवाद में रौशन का अपना भाई खो देना, ये हृदयविदारक घटना है.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jun 2026 10:15 AM (IST)
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राजधानी पटना के दो कोचिंग (खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु) संस्थान के बीच हुए विवाद का जो भी कारण हो, लेकिन इस घटना ने रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस यादव की मौत के चलते मामला और गंभीर हो गया है. 2 जून को कथित रूप से खान सर (Khan Sir) के कोचिंग के बाहर हुई घटना के बाद नेपाल में रौशन आनंद के भाई की हुई मौत ने सबको झकझोर दिया है. इस बीच खान सर को लेकर पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान (Guru Rahman) ने बड़ा बयान दिया है.

'रिजल्ट हो या न हो भीड़ दिखनी चाहिए'

गुरु रहमान ने कहा, "खान बहुत झूठ बोलता है… सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा, रात में क्या बोलेगा… ये नहीं पता है. दोनों (खान सर और रौशन सर) शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य होता है कि रिजल्ट हो या न हो भीड़ दिखनी चाहिए. बहुत बार मेरे बच्चों को भी ये लोग ले गए… फिर भी मैं यही कहूंगा कि प्रिंस की हत्या का दोषी जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए."

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'

इस पूरे विवाद को लेकर गुरु रहमान ने कहा, "इस लड़ाई में मैंने ये देखा है कि 2018 से खान सर की ओर से शुरुआत की गई… जिसके बाद अन्य लोगों ने भी शुरू कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हम दिखाएं तो हम दिखाएं... रिजल्ट की खरीद-बिक्री के संबंध में दोनों (खान और रौशन) का एक-दूसरे से संबंध खराब चल रहा था. इस बार हद हो गई…" 

दुख की घड़ी में रौशन के साथ हूं: गुरु रहमान

दूसरी ओर रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर गुरु रहमान ने दुख जताया. उन्होंने कहा, "खान और रौशन के विवाद में रौशन का अपना भाई खो देना, ये हृदयविदारक घटना है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसे अपने चरणों में जगह दें. साथ ही साथ रौशन और उनके माता-पिता की सहनशीलता बढ़े. इस दुख की घड़ी में हर पर रौशन के साथ हूं."

यह भी पढ़ें- खान सर-रौशन आनंद विवाद: तेजस्वी की CBI जांच की मांग पर चिराग पासवान बोले- 'मैं मानता हूं कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jun 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Khan Sir Guru Rahman BIHAR NEWS Raushan Anand
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