'खान बहुत झूठ बोलता है, सुबह…', दो कोचिंग के विवाद में किसने किया ये बड़ा दावा?

राजधानी पटना के दो कोचिंग (खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु) संस्थान के बीच हुए विवाद का जो भी कारण हो, लेकिन इस घटना ने रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस यादव की मौत के चलते मामला और गंभीर हो गया है. 2 जून को कथित रूप से खान सर (Khan Sir) के कोचिंग के बाहर हुई घटना के बाद नेपाल में रौशन आनंद के भाई की हुई मौत ने सबको झकझोर दिया है. इस बीच खान सर को लेकर पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान (Guru Rahman) ने बड़ा बयान दिया है.

'रिजल्ट हो या न हो भीड़ दिखनी चाहिए'

गुरु रहमान ने कहा, "खान बहुत झूठ बोलता है… सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा, रात में क्या बोलेगा… ये नहीं पता है. दोनों (खान सर और रौशन सर) शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य होता है कि रिजल्ट हो या न हो भीड़ दिखनी चाहिए. बहुत बार मेरे बच्चों को भी ये लोग ले गए… फिर भी मैं यही कहूंगा कि प्रिंस की हत्या का दोषी जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए."

VIDEO | Patna: Educator Rahman Sir says, "In the fight between Khan Sir and Roshan Anand, Roshan lost his brother, it is heart-wrenching. I am with Roshan. I have seen this fight since 2018, they were fighting to have maximum results... They had bad relations. Khan lies a lot. I… pic.twitter.com/uRKAgcvONS — Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2026

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इस पूरे विवाद को लेकर गुरु रहमान ने कहा, "इस लड़ाई में मैंने ये देखा है कि 2018 से खान सर की ओर से शुरुआत की गई… जिसके बाद अन्य लोगों ने भी शुरू कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हम दिखाएं तो हम दिखाएं... रिजल्ट की खरीद-बिक्री के संबंध में दोनों (खान और रौशन) का एक-दूसरे से संबंध खराब चल रहा था. इस बार हद हो गई…"

दुख की घड़ी में रौशन के साथ हूं: गुरु रहमान

दूसरी ओर रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर गुरु रहमान ने दुख जताया. उन्होंने कहा, "खान और रौशन के विवाद में रौशन का अपना भाई खो देना, ये हृदयविदारक घटना है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसे अपने चरणों में जगह दें. साथ ही साथ रौशन और उनके माता-पिता की सहनशीलता बढ़े. इस दुख की घड़ी में हर पर रौशन के साथ हूं."

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