बिहार के DGP विनय कुमार ने लिया VRS, तुरंत बनाए गए मुख्य सूचना आयुक्त

बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले लिया है. गृह विभाग ने उनका वीआरएस मंजूर भी कर लिया. इसके तुरंत बाद विनय कुमार को नया बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया. उनके नए पदभार की अधिसूचना जारी कर दी गई है. बता दें, विनय कुमार फिलहाल छुट्टी पर गए हुए हैं.

विनय कुमार दिसंबर 2026 में रिटायर होने वाले थे. इस बीच उनकी छुट्टी के दौरान ही VRS और नई नियुक्ति दोनों को बिहार सरकार ने मंजूर कर दिया है. छुट्टी से लौटते ही वे मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभालेंगे.

यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग की बैठक पर चिराग पासवान बोले- 'यकीनन SIR को लेकर जनता...'

यह भी पढ़ें: आरा: ऑटो में छात्रा से छेड़खानी, चलते वाहन से कूदी लड़की, चालक गिरफ्तार