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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया', महेश भट्ट से शादी के बाद काम न मिलने पर बोलीं सोनी राजदान

'ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया', महेश भट्ट से शादी के बाद काम न मिलने पर बोलीं सोनी राजदान

एक्ट्रेस सोनी राजदान ने हाल ही में बताया कि महेश भट्ट से शादी के बाद उन्हें अचानक काम मिलना बंद हो गया. उन्होंने कहा कि लोग उनसे कहते आपकी पत्नी को काम करने की क्या जरूरत है?

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Sep 2026 10:26 AM (IST)
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सोनी राजदान ने बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है. महेश भट्ट से शादी के बाद भी उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली.

अब हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनी ने उस दौर को याद किया और बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी होते ही अचानक उनका काम मिलना बंद हो गया.

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महेश भट्ट से शादी के बाद काम न मिलने पर बोलीं सोनी राजदान
सोनी राजदान ने जूम को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी शादी हुई, तब वो पहले से ही काम कर रही थीं. शादी के बाद कुछ समय तक उनका काम चलता रहा, लेकिन इसके बाद अचानक उन्हें कोई काम नहीं मिला. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब मेरी शादी हुई, तब मैं पहले से काम कर रही थी. इसलिए वो काम चलता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ. बिल्कुल कुछ भी नहीं. ऐसा लगा जैसे सब कुछ अचानक खत्म हो गया.'

सोनी ने बताया कि महेश भट्ट से उनकी शादी के बाद लोगों ने उनसे यहां तक कहा, 'आपकी पत्नी को काम करने की क्या जरूरत है? अब तो उनकी शादी हो गई है, है ना?' सोनी राजदान ने आगे कहा, 'मेरे लिए यह सोच बिल्कुल नई थी. मैं ऐसे माहौल या ऐसी सोच के साथ बड़ी नहीं हुई थी. उस समय बहुत से लोग इसी सोच के साथ रहते थे.'

ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया', महेश भट्ट से शादी के बाद काम न मिलने पर बोलीं सोनी राजदान

इंडस्ट्री में अपने काम के दौरान पितृसत्ता को लेकर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'ये सब पुरुषों की नजर और इस गलत सोच के बारे में है कि आखिर एक महिला को किस तरह दिखना चाहिए, तभी वो खूबसूरत और पसंद करने लायक मानी जाएगी.'

एक्ट्रेस ने आगे महिलाओं से जुड़ी लोगों की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा, 'आखिर एक महिला का खूबसूरत और अट्रैक्टिव होना इतना जरूरी क्यों है? मैं समझती हूं कि आप फिल्मों में काम करते हैं. लोग आपको ढाई घंटे तक स्क्रीन पर देखने वाले हैं, इसलिए आपके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे लोग देखना चाहें. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी रिश्ते में नहीं रह सकते.'

सोनी राजदान का वर्क फ्रंट
सोनी राजदान इन दिनों फिल्म 'ओम का हरि' में नजर आ रही हैं. फिल्म में अंशुमान झा और रघुबीर यादव मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं. हरीश व्यास के निर्देशन में बनी ये फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Sep 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Soni Razdan
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