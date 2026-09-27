पटना में ऑटोमोबाइल कारोबारी को बदमाशों ने मारी 4 गोलियां, हालत गंभीर

बिहार के पटना में शनिवार रात रामकृष्ण नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गयी जब अज्ञात बदमाशों ने नंदन ऑटोमोबाइल के मालिक अंजनी नंदन को गोली मारी दी. नाजुक हालत में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग सका है.

इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गयी है. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं,अधिकारियों के मुताबिक जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, अंजनी नंदन की रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के भुपतिपुर में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है. शनिवार रात तकरीबन 9:30 बजे वह वर्कशॉप बंद कर बाहर निकल रहे थे तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फारिंग कर दी. उन्हें चार गोलियां लगीं. नाजुक हालत में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सूचना मिलते ही अनुमंडल अधिकारी रंजन कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ शुरू की. फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की. उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गयी हैं. इलाके के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

उधर इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है. पटना में इससे पहले 23 सितंबर को पूर्व पार्षद अनिल यादव को भी उनकी कालोनी में मोटर साइकिल सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिसके बाद लोग शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. लोगों के मुताबिक बदमाशों में पुलिस के खौफ बिल्कुल नहीं बचा है. इसलिए आए दिन इस तरह की वारदातें हो रहीं हैं.

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