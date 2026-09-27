पटना: ऑटोमोबाइल कारोबारी की नहीं बच सकी जान, इलाज के दौरान मौत

बिहार के पटना में शनिवार रात रामकृष्ण नगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने नंदन ऑटोमोबाइल के मालिक अंजनी नंदन को गोली मारी दी. नाजुक हालत में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है.

गोली मारकर हमलावर फरार हो गए थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. लेकिन अब तक हमलावरों का पता नहीं लगा सकी है. इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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घात लगाकर बैठे थे बदमाश

शनिवार रात तकरीबन 9:30 बजे गैराज मालिक अंजनी नंदन कुमार गैराज बंद करने के बाद जैसे ही बाहर निकले वैसे ही घात लगाकर बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके चार गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल अंजनी नंदन को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान आज रविवार (27 सितंबर) को अंजनी नन्दन मौत हो गई है. इस घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए.

पुलिस कर रही जांच

पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है. सूचना मिलते ही अनुमंडल अधिकारी रंजन कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ शुरू कर दी लेकिन अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है. पुलिस इलाके के CCTV फुटेज को खंगाल रही है. हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गयी हैं.

बिहार में बढ़ी गोलीबारी की घटना?

पिछले कुछ समय में बिहार में गोलीबारी की घटनाएं अपराधियों के बेखौफ मंसूबों को दर्शाता है. इससे पहले पटना में ही 23 सितंबर को पूर्व पार्षद अनिल यादव को उनकी कॉलोनी में मोटर साइकिल सवार तीन बदमाशों ने गोली मारी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. एक और मामले में औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र स्थित काजीचक नहर के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

इससे पहले वैशाली जिले में 18 सितंबर को गोलीबारी की 2 घटनाएं सामने आई थीं. एक मामले में तो चाचा ने अपने सगे भतीजे पर गोली चलाई थी, जबकि दूसरे मामले में एक गांव में अपराधियों ने युवक पर गोली मारी थी.

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