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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना बैली डांस, वायरल हुआ Video

'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना बैली डांस, वायरल हुआ Video

'अफगान जलेबी' गाने पर ऑल-ब्लैक आउटफिट में एक हसीन लड़की ने अपने कातिलाना बेली डांस मूव्ज से इंटरनेट पर गदर मचा दिया है. लड़की के बेहतरीन एक्सप्रेशंस और लचकती कमर को देख लोग दीवाने हो गए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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बॉलीवुड के सुपरहिट गानों का क्रेज आज भी सोशल मीडिया पर जमकर देखने को मिलता है। खासकर जब बात कटरीना कैफ के मशहूर गाने 'अफगान जलेबी' की हो, तो लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते. इन दिनों इंटरनेट पर एक हसीन लड़की का डांस वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें वह इस ब्लॉकबस्टर गाने पर अपने किलर बैली डांस मूव्स से लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है.

ब्लैक आउटफिट और बेली हिप स्कार्फ में बिखेरा जलवा

वायरल हो रही इस क्लिप में लड़की ने ऑल-ब्लैक ट्रेडिशनल फ्यूजन आउटफिट पहना हुआ है, जिसके साथ उसने अपनी कमर पर सिक्कों वाला खूबसूरत बेली डांस हिप स्कार्फ बांधा है. हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियां और आर्मलेट पहने यह लड़की जैसे ही डीजे बीट पर अपनी कमर मटकाना शुरू करती है, देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी ने पूरे वीडियो में जान फूंक दी है.

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एक्सप्रेशंस और कमर के लचकाव ने जीता दिल

गाने के हर एक बोल पर लड़की का स्टेप-टू-स्टेप तालमेल एकदम परफेक्ट है। जैसे-जैसे 'अफगान जलेबी' की बीट्स तेज़ होती हैं, उसके बैली डांस मूव्ज और भी ज्यादा आक्रामक और अट्रैक्टिव होते जाते हैं। लड़की की एनर्जी और कातिलाना अदाओं ने इस पूरे परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल बना दिया है.

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सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

यह डांस वीडियो इंस्टाग्राम और रील्स पर तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स कमेंट सेक्शन में लड़की के टैलेंट और एक्सप्रेशंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा.."कटरीना कैफ के बाद अगर किसी ने इस गाने पर सबसे बेस्ट डांस किया है, तो वो यही है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."क्या शानदार एक्सप्रेशंस और मूव्ज हैं, बार-बार देखने का मन कर रहा है." वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा..."डांस ऐसा करो कि लोग अपना काम-धाम छोड़कर बस देखते ही रह जाएं." वीडियो को nixverse नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

सोशल मीडिया पर लड़की के इस कातिलाना अंदाज को देखकर हर कोई उसका दीवाना हो गया है और यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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