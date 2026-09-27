'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना बैली डांस, वायरल हुआ Video
'अफगान जलेबी' गाने पर ऑल-ब्लैक आउटफिट में एक हसीन लड़की ने अपने कातिलाना बेली डांस मूव्ज से इंटरनेट पर गदर मचा दिया है. लड़की के बेहतरीन एक्सप्रेशंस और लचकती कमर को देख लोग दीवाने हो गए हैं.
बॉलीवुड के सुपरहिट गानों का क्रेज आज भी सोशल मीडिया पर जमकर देखने को मिलता है। खासकर जब बात कटरीना कैफ के मशहूर गाने 'अफगान जलेबी' की हो, तो लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते. इन दिनों इंटरनेट पर एक हसीन लड़की का डांस वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें वह इस ब्लॉकबस्टर गाने पर अपने किलर बैली डांस मूव्स से लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है.
ब्लैक आउटफिट और बेली हिप स्कार्फ में बिखेरा जलवा
वायरल हो रही इस क्लिप में लड़की ने ऑल-ब्लैक ट्रेडिशनल फ्यूजन आउटफिट पहना हुआ है, जिसके साथ उसने अपनी कमर पर सिक्कों वाला खूबसूरत बेली डांस हिप स्कार्फ बांधा है. हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियां और आर्मलेट पहने यह लड़की जैसे ही डीजे बीट पर अपनी कमर मटकाना शुरू करती है, देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी ने पूरे वीडियो में जान फूंक दी है.
View this post on Instagram
एक्सप्रेशंस और कमर के लचकाव ने जीता दिल
गाने के हर एक बोल पर लड़की का स्टेप-टू-स्टेप तालमेल एकदम परफेक्ट है। जैसे-जैसे 'अफगान जलेबी' की बीट्स तेज़ होती हैं, उसके बैली डांस मूव्ज और भी ज्यादा आक्रामक और अट्रैक्टिव होते जाते हैं। लड़की की एनर्जी और कातिलाना अदाओं ने इस पूरे परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल बना दिया है.
यह भी पढ़ें: बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो
सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ
यह डांस वीडियो इंस्टाग्राम और रील्स पर तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स कमेंट सेक्शन में लड़की के टैलेंट और एक्सप्रेशंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा.."कटरीना कैफ के बाद अगर किसी ने इस गाने पर सबसे बेस्ट डांस किया है, तो वो यही है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."क्या शानदार एक्सप्रेशंस और मूव्ज हैं, बार-बार देखने का मन कर रहा है." वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा..."डांस ऐसा करो कि लोग अपना काम-धाम छोड़कर बस देखते ही रह जाएं." वीडियो को nixverse नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
सोशल मीडिया पर लड़की के इस कातिलाना अंदाज को देखकर हर कोई उसका दीवाना हो गया है और यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन के एसी कोच में शीशा तोड़ अंदर घुसा पत्थर, होश उड़ा देगा वीडियो