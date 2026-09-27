आरा: ऑटो में छात्रा से छेड़खानी, चलते वाहन से कूदी लड़की, चालक गिरफ्तार

आरा के भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को चलती ऑटो में 19 वर्षीय स्नातक छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है. आरोप है कि ऑटो चालक ने छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़खानी की. छात्रा ने जब चालक की हरकत का विरोध करते हुए ऑटो रोकने को कहा, तो आरोपित ने वाहन रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी. खुद को मुश्किल में घिरा देख छात्रा ने चलती ऑटो से छलांग लगा दी. इस दौरान वह सड़क पर गिरकर चोटिल हो गई. उसके सिर में हल्की चोट आई है.

घटना आरा-सलेमपुर मार्ग पर महुली-बलुआ छलका के समीप की बताई जा रही है. घटना के बाद छात्रा ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बखरिया गांव निवासी 40 वर्षीय विजय कुमार चौरसिया उर्फ मस्तो के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपित पेशे से ऑटो चालक है. वह पीड़ित छात्रा के गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ऑटो को भी जब्त कर लिया है.

कंप्यूटर क्लास के बाद घर लौट रही थी छात्रा

जानकारी के अनुसार, छात्रा स्नातक की पढ़ाई कर रही है. शनिवार को वह कंप्यूटर क्लास करने के लिए धोबहा बाजार गई थी. क्लास खत्म होने के बाद वह ऑटो से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान आरा-सलेमपुर मार्ग पर महुली और बलुआ गांव के बीच चालक ने उसके साथ कथित तौर पर छेड़खानी शुरू कर दी.

छात्रा ने चालक की हरकत का विरोध किया और ऑटो रोकने के लिए कहा. आरोप है कि चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी. इसके बाद छात्रा ने बचने के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी. ऑटो से कूदने के बाद वह सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सिर में हल्की चोट आयी. घटना के बाद वह घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी.

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पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर ऑटो भी किया जब्त

पीड़िता के लिखित आवेदन और बयान के आधार पर मुफस्सिल थाने में आरोपित चालक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ऑटो को भी जब्त कर लिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

आरा सदर एसडीपीओ के प्रभार एवं साइबर सेल के डीएसपी रोशन कुमार ने बताया कि 19 वर्षीय युवती के साथ ऑटो में छेड़खानी की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

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