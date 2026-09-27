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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJSSC CGL परीक्षा-2023 में गड़बड़ी, 3 उम्मीदवार गिरफ्तार; अब तक 19 पकड़े गए

JSSC CGL परीक्षा-2023 में गड़बड़ी, 3 उम्मीदवार गिरफ्तार; अब तक 19 पकड़े गए

झारखंड सीआईडी ने JSSC CGL परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.तीनों पर आरोप है कि इन्होने परीक्षा में अनुचित लाभ लेकर सफलता प्राप्त की थी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 27 Sep 2026 10:42 AM (IST)
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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा-2023 में गड़बड़ी कर सफलता पाने वाले तीन उम्मीदवारों को झारखंड सीआईडी ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कोडरमा के अजय कुमा, गिरिडीह के संजय कुमार और रामाकृष्णा सिंह के रूप में हुई है.

सीआईडी अधिकारियों के मुताबिक तीनों ने परीक्षा में अनुचित तरीके से लाभ लिया था. जिसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है. अब तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि झारखंड  कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा 2023 में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगे थे. जिसके विरोध में छात्रों ने आंदोलन भी किया था. छात्रों की मांग थी कि परीक्षा रद्द करने के साथ ही पूरी परीक्षा की सीबीआई जांच हो. जिसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था और पूरी परीक्षा की जांच सीआईडी को दी.

सीआईडी ने इस मामल में परीक्षा कराने वाली एजेंसी, कोचिंग संचालकों और संदिग्ध उम्मीदवारों की जांच शुरू की और पेपर लीक कराने वाले नेटवर्क को रडार पर लिया. जिसमें लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं.

कौन-कौन गिरफ्तार ?

सीआईडी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कोडरमा के अजय कुमार,संजय कुमार और रामाकृष्णा कुमार को गिरफ्तार किया गया है. कुछ सूत्र अजय कुमार को स्वास्थ्य विभाग कनीय सचिवालय सहायक बता रहे हैं. इसी तरह गिरिडीह के संजय कुमार को जमशेदपुर में फ़ूड इंस्पेक्टर बताया जा रहा है. जबकि रामा कृष्णा गिरिडीह के निवासी हैं इनके बारे में और जानकारी अभी नहीं मिल सकी है.

सीआईडी ने पूछताछ के बाद सीआईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को रांची सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है. इन तीन की गिरफ्तारियों के साथ ही इस मामले में अब 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. सीआईडी की जांच जिस प्रकार जारी है उसमें अभी और लोगों के गिरफ्तार होने की संभावना है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
JSSC CGL 2023 JHARKHAND NEWS
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