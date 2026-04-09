CM की कुर्सी सम्राट चौधरी के पास आएगी या BJP फिर चौंकाएगी? दिल्ली पर टिकीं सबकी नजरें

बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज (09 अप्रैल) दिल्ली पहुंच गए. चर्चा है कि शुक्रवार (10 अप्रैल) को वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे. 11 तारीख को पटना लौटेंगे. अब सवाल ये है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किस दिन देंगे? इधर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उसके कुछ ही देर बाद बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी दिल्ली की उड़ान भर दी क्योंकि दिल्ली से ही तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सम्राट चौधरी के पास कुर्सी आएगी या BJP फिर चौंकाएगी, ये भी सवाल है क्योंकि सीएम की रेस में आठ नाम हैं.

10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक

दरअसल 10 अप्रैल को ही दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे जो खुद बिहार से आते हैं. हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा. लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सबकुछ बहुत जल्द होने वाला है. कल जब दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक होगी तो उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है. कोशिश यही हो रही है कि आम सहमति से किसी नाम पर मुहर लगाई जाए.

नीतीश कुमार किस दिन देंगे इस्तीफा?

13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी. सूत्र बता रहे हैं कि 14 अप्रैल को नीतीश CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं. राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. उसी दिन खरमास भी समाप्त हो रहा है. अगर ऐसा हुआ तो 14 अप्रैल को बिहार की सत्ता से नीतीश युग की समाप्ति हो जाएगी.

14 अप्रैल को NDA विधानमंडल दल की बैठक!

14 अप्रैल को ही NDA विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है जिसमें नेता चुना जाएगा. जो नेता चुना जाएगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा. 15 अप्रैल को नए सीएम का शपथ ग्रहण हो सकता है. बिहार में पहली बार BJP का मुख्यमंत्री बन सकता है.

पटना में सम्राट चौधरी के लगे पोस्टर

इधर पटना में बीजेपी दफ्तर के गेट पर सम्राट चौधरी के पोस्टर भी लग गए. वाल्मिकी समाज संघ की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई. लेकिन कुछ ही मिनट के बाद बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को फाड़कर हटा दिया.

सीएम की रेस में कौन-कौन शामिल?