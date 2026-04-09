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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM की कुर्सी सम्राट चौधरी के पास आएगी या BJP फिर चौंकाएगी? दिल्ली पर टिकीं सबकी नजरें

CM की कुर्सी सम्राट चौधरी के पास आएगी या BJP फिर चौंकाएगी? दिल्ली पर टिकीं सबकी नजरें

Bihar New CM: दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की 10 अप्रैल को बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे. इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है.

By : एबीपी न्यूज़ टीवी | Edited By: अजीत | Updated at : 09 Apr 2026 08:17 PM (IST)
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बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज (09 अप्रैल) दिल्ली पहुंच गए. चर्चा है कि शुक्रवार (10 अप्रैल) को वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे.  11 तारीख को पटना लौटेंगे. अब सवाल ये है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किस दिन देंगे? इधर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उसके कुछ ही देर बाद बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी दिल्ली की उड़ान भर दी क्योंकि दिल्ली से ही तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सम्राट चौधरी के पास कुर्सी आएगी या BJP फिर चौंकाएगी, ये भी सवाल है क्योंकि सीएम की रेस में आठ नाम हैं.

10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक

दरअसल 10 अप्रैल को ही दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे जो खुद बिहार से आते हैं. हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा. लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सबकुछ बहुत जल्द होने वाला है. कल जब दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक होगी तो उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है. कोशिश यही हो रही है कि आम सहमति से किसी नाम पर मुहर लगाई जाए.

नीतीश कुमार किस दिन देंगे इस्तीफा?

13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी. सूत्र बता रहे हैं कि 14 अप्रैल को नीतीश CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं. राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. उसी दिन खरमास भी समाप्त हो रहा है. अगर ऐसा हुआ तो 14 अप्रैल को बिहार की सत्ता से नीतीश युग की समाप्ति हो जाएगी.

14 अप्रैल को NDA विधानमंडल दल की बैठक!

14 अप्रैल को ही NDA विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है जिसमें नेता चुना जाएगा. जो नेता चुना जाएगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा. 15 अप्रैल को नए सीएम का शपथ ग्रहण हो सकता है. बिहार में पहली बार BJP का मुख्यमंत्री बन सकता है.

पटना में सम्राट चौधरी के लगे पोस्टर

इधर पटना में बीजेपी दफ्तर के गेट पर सम्राट चौधरी के पोस्टर भी लग गए. वाल्मिकी समाज संघ की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई. लेकिन कुछ ही मिनट के बाद बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को फाड़कर हटा दिया.

सीएम की रेस में कौन-कौन शामिल?

  • सीएम की रेस में सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है. वो कोइरी समुदाय से आते हैं और बीजेपी के लिए बिहार में बड़ा ओबीसी चेहरा भी हैं.
  • दूसरे नंबर पर 5 बार के विधायक और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हैं. वो भूमिहार समाज से आते हैं और संघ के साथ इनका पुराना और गहरा जुड़ाव भी है.
  • तीसरे नंबर पर दिलीप जायसवाल का नाम है जो बिहार में मंत्री हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.
  • चौथे नंबर पर नित्यानंद राय का नाम है जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. नित्यानंद राय पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई अहम जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं.
  • पांचवें नंबर पर मंगल पांडे का नाम है जो मौजूदा समय में बिहार के मंत्री हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.
  • छठे नंबर पर संजीव चौरसिया का नाम है जो पटना के दीघा से विधायक हैं. 2015 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं. ABVP से राजनीति की शुरुआत करने वाले संजीव चौरसिया BJP के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं.
  • इसी तरह 7वें नंबर पर जनक राम का नाम है जो बिहार सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं. अगर बिहार में कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें जनक राम का नाम भी हो सकता है.
  • इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रमा निषाद हैं जो पहली बार विधायक बनीं. मंत्री पद पर भी पहुंच गईं. अगर बीजेपी किसी महिला पर दांव लगाती है तो वो रमा निषाद भी हो सकती हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
विजय कुमार सिन्हा BJP Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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