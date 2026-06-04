हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना का मुसल्लहपुरहाट कैसे बना कोचिंग हब? गरीब तबके के छात्रों की पहली पसंद है ये इलाका

पटना का मुसल्लहपुरहाट कैसे बना कोचिंग हब? गरीब तबके के छात्रों की पहली पसंद है ये इलाका

Patna Musallahpur Hat Coaching Hub: मुसल्लहपुरहाट और इसके आसपास का करीब दो किलोमीटर का इलाका पिछले 25 वर्षों में शिक्षा और कोचिंग का बड़ा केंद्र बन चुका है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 04 Jun 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

पटना का मुसल्लहपुरहाट इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है. वजह है चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर कथित हमला और उसके बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई. इस घटना ने न सिर्फ कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा की चर्चा छेड़ दी है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि आखिर मुसल्लहपुरहाट कैसे बिहार की कोचिंग राजधानी बन गया. आज इस इलाके में सैकड़ों कोचिंग संस्थान और हजारों छात्र मौजूद हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं.

25 वर्षों में कोचिंग सेंटरों का सबसे बड़ा केंद्र बना मुसल्लहपुरहाट

मुसल्लहपुरहाट और इसके आसपास का करीब दो किलोमीटर का इलाका पिछले 25 वर्षों में शिक्षा और कोचिंग का बड़ा केंद्र बन चुका है. महेंद्रू, भीखना पहाड़ी, नया टोला, बाजार समिति, बहादुरपुर, कोइरी टोला, लंगड़टोली और नहर पार जैसे इलाकों में 200 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हैं.

खान सर पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'ई खान जो है राजनीति करना चाहता है, इसको...'

स्थानीय लोगों की मानें तो साल 2000 के आसपास इस क्षेत्र में जमीन अपेक्षाकृत सस्ती थी. बाजार समिति क्षेत्र में कुछ शिक्षकों ने बड़े स्तर पर कोचिंग संस्थान शुरू किए, जिसके बाद यहां कोचिंग उद्योग तेजी से बढ़ने लगा. धीरे-धीरे यह इलाका बिहार के छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा शैक्षणिक केंद्र बन गया और जमीनें महंगी होती गईं.

गरीब छात्रों की पहली पसंद क्यों है यह इलाका?

हालांकि मुसल्लहपुरहाट की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लागत वाली व्यवस्था है. यहां छात्रों को दो से तीन हजार रुपये महीने में कमरे और लॉज मिल जाते हैं. कई छात्र मिलकर एक कमरे में रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं.

बिहार के विभिन्न जिलों से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र विशेष रूप से इसी इलाके को चुनते हैं. यहां सिपाही, दारोगा, रेलवे, शिक्षक भर्ती, बीपीएससी और अन्य सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों की संख्या सबसे अधिक है. यही वजह है कि हर साल हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुसल्लहपुरहाट का रुख करते हैं.

खान सर, रोशन आनंद और गुरु रहमान क्यों हैं चर्चा में?

कोविड महामारी और लॉकडाउन के बाद इस इलाके में नए शिक्षकों का प्रभाव तेजी से बढ़ा. इनमें सबसे प्रमुख नाम खान सर का है, जिनका खान जीएस रिसर्च सेंटर आज बिहार ही नहीं बल्कि देशभर में चर्चित है.

इसी क्षेत्र में ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद भी बड़ी संख्या में छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार उनकी कक्षाएं समाप्त होने के बाद सड़कें छात्रों से भर जाती हैं. इसके अलावा गुरु रहमान भी सिपाही, दारोगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित शिक्षकों में गिने जाते हैं.

हाल के विवाद में खान सर ने अपने संस्थान पर हमले का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच जारी है.

कोचिंग उद्योग ने बदल दी इलाके की पहचान

मुसल्लहपुरहाट में खान जीएस रिसर्च सेंटर, ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी, गुरु रहमान का संस्थान, द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर, मेंटर एडसर्व, कृष्णा कोचिंग सेंटर, मेहता गणित, आनंद रीजनिंग क्लासेज, भारतीय अकादमी और कई अन्य संस्थान संचालित हैं.

हालांकि पटना का बोरिंग रोड, कंकड़बाग और सगुना मोड़ भी कोचिंग हब के रूप में विकसित हुए हैं, लेकिन मुसल्लहपुरहाट की पहचान आज भी गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों के सबसे बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में बनी हुई है. यहां कोचिंग संस्थानों, लॉज और छात्र जीवन ने मिलकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार कर दी है, जिसने पूरे इलाके की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल दी है.

मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 5 की मौत, अस्पताल पर आरोप- मरीजों को कहां भर्ती कराया बता नहीं रहे

Published at : 04 Jun 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Patna News Khan Sir BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना का मुसल्लहपुरहाट कैसे बना कोचिंग हब? गरीब तबके के छात्रों की पहली पसंद है ये इलाका
पटना का मुसल्लहपुरहाट कैसे बना कोचिंग हब? गरीब तबके के छात्रों की पहली पसंद है ये इलाका
बिहार
खान सर पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'ई खान जो है राजनीति करना चाहता है, इसको...'
खान सर पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'ई खान जो है राजनीति करना चाहता है, इसको...'
बिहार
खान सर की गिरफ्तारी की मांग, ज्ञान बिंदु का दावा- खुद करवाई फायरिंग, सब प्लान के तहत हुआ?
खान सर की गिरफ्तारी की मांग, ज्ञान बिंदु का दावा- खुद करवाई फायरिंग, सब प्लान के तहत हुआ?
बिहार
Khan Sir Coaching: खान सर के कोचिंग मामले पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'अगर सम्राट चौधरी...'
खान सर के कोचिंग मामले पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'अगर सम्राट चौधरी...'
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बॉलीवुड
'हम जैसों को गरीबी से उठाकर...', पहलाज निहलानी के निधन पर भावुक हुए गोविंदा, दिया फर्स्ट रिएक्शन
'हम जैसों को गरीबी से उठाकर...', पहलाज निहलानी के निधन पर भावुक हुए गोविंदा, दिया फर्स्ट रिएक्शन
क्रिकेट
विराट के बाद रोहित शर्मा भी OUT? अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका
विराट के बाद रोहित शर्मा भी OUT? अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका
इंडिया
Explained: 4 मई से 4 जून तक... फिरहाद ने साथ छोड़ा, जहांगीर का इस्तीफा और अभिषेक के पीछे ED! कैसे अर्श से फर्श पर आ गईं ममता बनर्जी?
फिरहाद ने साथ छोड़ा, जहांगीर का इस्तीफा और अभिषेक के पीछे ED! कैसे अर्श से फर्श पर आ गईं ममता?
इंडिया
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
एग्रीकल्चर
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
शिक्षा
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget