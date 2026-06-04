CM सम्राट के सरकारी बंगले को लेकर बड़ा फैसला, 5 देश रत्न मार्ग को जोड़ने का नोटिफिकेशन रद्द

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी के सरकारी बंगले को लेकर बड़ा फैसला, 5 देश रत्न मार्ग को जोड़ने का नोटिफिकेशन रद्द

CM सम्राट चौधरी के सरकारी बंगले को लेकर बड़ा फैसला, 5 देश रत्न मार्ग को जोड़ने का नोटिफिकेशन रद्द

Samrat Choudhary Residence News: बिहार के भवन निर्माण विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास में मरम्मत का कार्य होने के कारण 5 देश रत्न मार्ग आवास को उसके साथ अटैच किया गया था.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 04 Jun 2026 07:47 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के साथ अस्थायी तौर पर जोड़े गए 5 देशरत्न मार्ग को आवंटन मुक्त किया गया है. भवन निर्माण विभाग ने 5 देश रत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास के साथ जोड़े जाने की पुरानी अधिसूचना को निरस्त कर दिया.

भवन निर्माण विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास में मरम्मत का कार्य होने के कारण 5 देश रत्न मार्ग आवास को उसके साथ अटैच किया गया था. एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में मरम्मती का कार्य पूरा हो गया है इसलिए अब 5 देश रत्न मार्ग आवास का अस्थाई आवंटन रद्द किया जा रहा है. सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने से पहले डिप्टी सीएम के तौर पर 5 देश रत्न मार्ग आवास में ही रहते थे.

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सीएम सम्राट चौधरी ने नजीर पेश किया- लेसी सिंह

इसे लेकर जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक नजीर पेश किया है. पांच देशरत्न मार्ग वाले आवास को लोकसेवक आवास एक अणे मार्ग में शामिल किया गया था. चूकि एक अणे मार्ग में काम चल रहा था, अब फिर से जिसे अस्थाई तौर पर शामिल किया गया था, अब उससे अलग कर दिया गया है. जब हमारे नेता नीतीश कुमार सीएम के पद से हटे थे तो पंद्रह दिन के अंदर एक अणे मार्ग स्थित सरकारी बंगले को खाली कर दिया था. इससे अन्य नेताओं को भी सीख लेने की जरूरत है. सरकारी नियम कानून का सभी लोगों को पालन करना चाहिए.'' 

आरजेडी ने सम्राट सरकार पर कसा तंज

पांच देश रत्न मार्ग के आवास को 01 अणे मार्ग से अलग किए जाने पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, ''सरकार को ये लगा कि वर्ष 2019 में बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में लिखित में दिया था कि 05 देश रत्न मार्ग उपमुख्यमंत्री के लिए आवंटित किया गया है, तो सरकार की कहीं भद न पिट जाए, इसलिए समय रहते सरकार ने अपने पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए 05 देश रत्न को 01 अणे मार्ग से अलग करने का फैसला लिया.''

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Published at : 04 Jun 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Leshi Singh Samrat Choudhary RJD BIHAR NEWS
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