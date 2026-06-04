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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Teacher Recruitment: बिहार के आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट, देखें पदों की संख्या

Bihar Teacher Recruitment: बिहार के आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट, देखें पदों की संख्या

Bihar Teacher Vacancy: विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना सौंपी गई है. इसके बारे में एससी-एसटी कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने जानकारी दी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 Jun 2026 08:35 PM (IST)
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बिहार के आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की होने वाली भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया है. गुरुवार (04 जून, 2026) को इस संबंध में जानकारी सामने आई है. राज्य में एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष रूप से संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी. 

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग को 1048 पदों (प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक) पर नियुक्ति के लिए अधियाचना सौंपी गई है. इसके बारे में गुरुवार को एससी-एसटी कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने जानकारी दी.

अपने विभाग में समीक्षा कर रहे थे लखेंद्र पासवान

मंत्री लखेंद्र पासवान गुरुवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में उन्होंने विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और 100 दिनों की कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान लखेंद्र पासवान ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को शीघ्र भरा जाएगा.

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सफाईकर्मी, नाई, माली जैसे पदों पर भी होगी नियुक्ति

लखेंद्र पासवान ने बताया कि अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में सफाईकर्मी, नाई, माली समेत कई कर्मियों के लिए 365 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि चार प्रखंडों में 720 क्षमता वाले नए डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. इसमें वैशाली जिले का पातेपुर, पश्चिम चंपारण जिले का नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर जिले का मीनापुर और खगड़िया जिले का खगड़िया प्रखंड शामिल है. इसके अलावा, 18 जिलों में स्वीकृत सावित्री बाई फुले छात्रावासों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है.

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जनता के लिए महत्वपूर्ण किसी भी मामले से उन्हें तुरंत अवगत कराया जाए. इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी दिया.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Jun 2026 08:33 PM (IST)
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