मुजफ्फरपुर: प्रसाद अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR के आदेश, अग्निकांड में 5 की मौत, जांच जारी

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMuzaffarpur News: प्रसाद अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR के आदेश, अग्निकांड में 5 की मौत, जांच जारी

Muzaffarpur News: प्रसाद अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR के आदेश, अग्निकांड में 5 की मौत, जांच जारी

Muzaffarpur Hospital Fire: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है. हादसे में लगभग डेढ़ दर्जन लोग घायल भी हैं.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Edited By: अजीत | Updated at : 04 Jun 2026 08:28 PM (IST)
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बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार (04 जून) तड़के हुए अग्निकांड को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. तिरहुत कमिश्नर गिरवर दयाल सिंह ने अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाके में 5 मंजिला इमारत पर आईसीयू बनाए जाने को लेकर अस्पताल की ओर से बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया गया है या नहीं, फायर प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या व्यवस्था थी, इन सभी बिंदुओं को लेकर जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जांच के बाद अगर अस्पताल मैनेजमेंट दोषी पाया जाता है तो आगे की करवाई भी की जाएगी. अस्पताल के वीडियो फुटोज को भी जांच के लिए रख लिया गया है ताकि पूरे मामले को स्पष्ट किया जा सके. जिला प्रशासन ने इस अग्नि कांड में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है. हादसे में लगभग डेढ़ दर्जन लोग घायल भी हैं.

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प्रसाद हॉस्पिटल के ICU में शॉट सर्किट से लगी आग!

मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू में गुरुवार (04 जून) को तड़के अचानक शॉट सर्किट से आग लग गई. जिसके बाद प्रसाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई. आनन फानन में अस्पताल मैनेजमेंट ने मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला. देर रात मरीज के परिजन काफी मशक्कत के बाद अपने मरीजों को ढूंढ कर अगल-बगल के अस्पतालों में ले गए. जिला प्रशासन के अनुसार आईसीयू में 15 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 5 मरीज की मौत हो गई है जबकि 6 मरीज अभी अन्य अस्पताल में भर्ती हैं. बाकी मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है.

अस्पताल में आग की घटना में मृतकों के नाम

  • शशांक कुमार- रतनपुर औराई
  • गीता देवी- मोतीपुर
  • उदय झा- तरियानी
  • कृष्णनंदन- औराई
  • संजीत कुमार- साहेबगंज

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया है. इसके साथ ही सीएम ने मृतकों के परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश दिया है. स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. घायलों के इलाज के लिय सदर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है.

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Published at : 04 Jun 2026 08:26 PM (IST)
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