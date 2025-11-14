(Source: ECI | ABP NEWS)
बिहार के रुझानों में NDA को बहुमत, JDU ने BJP पर एक बयान से बढ़ा दिया दबाव! CM फेस कौन?
Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत पार कर लिया है. जदयू ने कहा कि फिर आ रही है नीतीश की सरकार. पार्टी नीतीश कुमार को ही सीएम के तौर पर देख रही है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. कुल 243 सीटों वाले बिहार में एनडीए 132 सीटों पर आगे है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 72 सीटों पर बढ़त में है. अन्य के खाते में 5 सीटों के रुझान आए हैं. शुरुआती रुझानों ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है.
जदयू ने कहा- “फिर से आ रही है नीतीश की सरकार”
रुझान आते ही जदयू की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. पार्टी ने एक्स पर लिखा, “बिहार है तैयार, फिर से आ रही है नीतीश की सरकार.” इस पोस्ट ने साफ संकेत दिया है कि जदयू नीतीश कुमार को ही एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है.
बिहार है तैयार, फिर से आ रही है नीतीश जी की सरकार।#Bihar #NitishKumar #JDU #JanataDalUnited#25Se30FirSeNitish pic.twitter.com/tL7xLeZnqM— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 14, 2025
">
हालांकि एनडीए की तरफ से अभी तक सीएम फेस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जदयू का यह बयान खुद बहुत कुछ कह रहा है. पार्टी के इस संदेश से यह भी साफ हो गया है कि जदयू की नजर एक बार फिर सत्ता की कमान नीतीश कुमार को सौंपने पर है.
एनडीए कैंप में हलचल, महागठबंधन में सन्नाटा
जैसे ही एनडीए की बढ़त मजबूत हुई, भाजपा और जदयू दफ्तरों में हलचल बढ़ गई. कार्यकर्ता जश्न की तैयारी में जुट गए हैं, हालांकि आधिकारिक नतीजों का इंतजार जारी है. दूसरी ओर, महागठबंधन खेमे में अभी तक कोई जोरदार प्रतिक्रिया नहीं आई है. तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्रों पर चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन माहौल फिलहाल शांत है.
क्या फिर नीतीश के हाथों में आएगी कमान?
शुरुआती रुझान बताते हैं कि अगर यही ट्रेंड कायम रहा तो नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा सकती है. पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद अगर वे फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक कौशल और पकड़ का बड़ा उदाहरण होगा. हालांकि अंतिम नतीजे ही तय करेंगे कि बिहार का नया नेतृत्व कौन होगा. लेकिन रुझानों से जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पसंद अभी भी वही हैं सीएम नीतीश कुमार.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL