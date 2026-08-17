‘बिहार आपको मिस कर रहा है नीतीश जी’, भीड़ का वीडियो वायरल
Nitish Kumar Video Viral: पटना के अस्पताल पहुंचे नीतीश कुमार को देखकर भीड़ ने नारा लगाया- “बिहार आपको बहुत मिस कर रहा है नीतीश जी.” वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना के एक अस्पताल में किसी से मिलने पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत अलग अंदाज में किया. मुख्यमंत्री को देखते ही लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए. भीड़ में मौजूद लोगों ने आवाज लगाई- “बिहार आपको बहुत मिस कर रहा है नीतीश जी.”
अस्पताल परिसर में अचानक लगे इस नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग उनके समर्थन में नारे लगाते नजर आ रहे हैं.
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परिचित मिलने पहुंचे थे पूर्व सीएम, भीड़ ने दिखाया उत्साह
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पताल में किसी परिचित से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर उत्साह जताया और अपनी भावनाएं जाहिर कीं. भीड़ के इस स्वागत को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है.
बिहार आपको बहुत मिस कर रहा है नीतीश जी...#nitishkumar pic.twitter.com/RpFK2kdgiH— Nurnain Ali (@nurnainali) August 17, 2026
जनता से जुड़ाव के तौर पर देख रहे समर्थक
बिहार में आगामी राजनीतिक गतिविधियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक मौजूदगी और लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं. समर्थक इसे जनता के जुड़ाव के तौर पर देख रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इस पर अपनी अलग राय रखते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे नीतीश कुमार के प्रति लोगों के लगाव के रूप में बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं.
बता दें कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। उसके बाद वह बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने जेपी आंदोलन से निकलकर समता पार्टी और फिर जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया, और कई गठबंधनों के जरिए बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं. फिलहाल वह संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सांसद हैं.
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