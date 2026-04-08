बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले राज्य के ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 4954 नई एएनएम (विमेन हेल्थ वर्कस) को नियुक्ति पत्र दिए.

जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार की तरफ से यह सिर्फ नौकरी देने का कार्यक्रम नहीं था. बल्कि गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की कोशिश है.

पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करें सेवा- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई नियुक्तियों से ग्रामीण इलाकों में इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत होंगी. उन्होंने सभी नवनियुक्त एएनएम को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभाएंगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, जहां लोगों की जिंदगी से जुड़ा काम होता है.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से विनीता कुमारी, स्वाति कुमारी और रौशनी कुमारी को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मौके पर बड़ी संख्या में नई नियुक्त महिलाएं मौजूद थीं. जिनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी.

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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मजबूत होगी व्यवस्था

इस समारोह में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से खासकर गांवों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी. साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था भी मजबूत होगी.

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