जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार की नई सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया है. उन्होंने करीब साढ़े चार साल के लिए यह पद छोड़ा है. नीरज कुमार ने कहा कि नई सरकार को नीतीश कुमार के '7 निश्चय पार्ट-3' योजना पर काम करना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए.

नीरज कुमार ने यह भी साफ किया कि निशांत कुमार सरकार में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन निशांत ने भी त्याग का उदाहरण पेश किया है. आमतौर पर लोग विधायक, विधान पार्षद या मंत्री बनने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

जदयू कोटे से बनाए जाएंगे दो उपमुख्यमंत्री

इसी बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. सम्राट चौधरी आज (15 अप्रैल) पटना में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. सुबह 11 बजे लोकभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, हालांकि यह कार्यक्रम सादगीपूर्ण रहने की संभावना है. नई सरकार में जदयू की अहम भूमिका बनी रहेगी. पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और विजेंद्र यादव उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. यह पहली बार होगा जब जदयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं.

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नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बनने की दी बधाई

नीरज कुमार ने कहा कि 85 विधायकों वाली जदयू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार के विश्वास और नेतृत्व का परिणाम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार बिहार को विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी.

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