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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट चौधरी ने ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ, JDU से बने दो डिप्टी सीएम

सम्राट चौधरी ने ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ, JDU से बने दो डिप्टी सीएम

Samrat Choudhary: सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है. उनके साथ जेडीयू की तरफ से बिजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Apr 2026 11:35 AM (IST)
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सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. वह बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले सीएम बन गए हैं. राज्यपाल अता हसनैन ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है. उनके साथ जदयू के बिजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है.

पिछले कई दिनों से बिहार में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा था. सम्राट चौधरी शुरू से ही सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे. मंगलवार (14 अप्रैल) को उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया. इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया. 

जदयू की तरफ से दो डिप्टी सीएम ने ली शपथ

नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल युनाईटेड की तरफ से दो उपमुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है. जेडीयू नेता बिजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी को भी राज्यपाल अता हसनैन ने उपमुख्यमंत्री पद की शपद दिलाई है. 

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बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने बुधवार (15 अप्रैल 2026) को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. इस दौरान बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए के बड़े नेता शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहे. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें पक्ष-विपक्ष की तरफ से बधाईयों का दौर शुरू हो गया है. 

शपथ से पहले मंदिर में की पूजा 

सम्राट चौधरी ने शपथ से पहले पंचरूप हनुमान मंदिर में की पूजा-पाठ किया. इसके बाद वह शपथ ग्रहण करने के लिए लोकभवन रवाना हुए. यहां नेताओं की मौजूदगी में वह अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं. 

नीतीश कुमार ने दिया था सीएम पद से इस्तीफा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इस बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैंने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है. हाल ही में मैंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय लिया. इसलिए आज की कैबिनेट बैठक के बाद मैंने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया. अब नई सरकार यहां का काम देखेगी. नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. बिहार विधानसभा में राजग के कुल 202 सदस्य हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Bijendra Yadav Vijay Kumar Chaudhary JDU BJP Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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