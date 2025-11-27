RJD बोली- राबड़ी देवी नहीं खाली करेंगी आवास, अब मंत्री ने कहा, 'अगर परेशानी है तो...'

बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का नोटिस दिया जाना सुर्खियों में है. पूर्व सीएम को नया आवास आवंटित किया जा चुकी है. लेकिन आरजेडी ने बुधवार (26 नवंबर) को साफ किया कि राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करेंगी. इस पर अब बिहार के मंत्री नितिन नबीन की प्रतिक्रिया सामने आई है.

परेशानी है तो विभाग को लिखना चाहिए- मंत्री

आरजेडी के बयान पर मंत्री नितिन नबीन ने कहा, "मेरा कहना है कि अगर उनको कोई परेशानी है तो विभाग को लिखना चाहिए, आग्रह करना चाहिए. इसके तरीके हैं. उस आग्रह पर सरकार निश्चित रूप से आगे का निर्णय लेगी. लेकिन इस तरह से अराजक की भाषा बोलना, ये उचित नहीं है."

आरजेडी ने संस्कार के हिसाब से बयान दिया- मंत्री

मंत्री ने आगे कहा, "बाकी आरजेडी जिस संस्कार से जानी जाती है उस हिसाब से बयान दिया है. उनका व्यवहार उनकी पार्टी के संस्कार को दिखाता है. किस मानसिकता से वो काम करते रहे हैं, उस मानसिकता को दिखाता है. हम जब कहते हैं कि उनके आने का मतलब जंगलराज आना है तो ये घटना भी उनके जंगलराज के व्यवहार को सामने से साबित करता है."

#WATCH | Patna: On the allotment of a different residence to former CM Rabri Devi for her use as LoP in the Bihar Legislative Council and vacating her current residence, Bihar minister Nitin Nabin says, "... I say that if they have any trouble, they should write to the department… pic.twitter.com/glLLN8JCH8 — ANI (@ANI) November 27, 2025

SIR पर विपक्ष के आरोपों पर क्या बोले?

SIR पर विपक्ष के आरोपों पर बिहार के मंत्री ने कहा, "देश के लोगों का देश के संसाधनों पर हक होगा. देश की लाभकारी योजनाओं पर हक होगा. हम घुसपैठियों को वो हक नहीं दे सकते हैं. जो बंगाल में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि हम बंगाल के लोगों का हक न देकर बांग्लादेशियों को देंगे, वो हम नहीं कर सकते हैं."