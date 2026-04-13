बड़ी खबर: निशांत कुमार बिहार की नई सरकार में नहीं बनना चाहते डिप्टी CM, मन में क्या है?

बिहार से बड़ी सियासी खबर आई है. सूत्रों के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल नई सरकार के कैबिनेट में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं. सूत्रों की मानें तो निशांत कुमार नई सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते. वो संगठन का काम करना चाहते हैं. हालांकि पार्टी नेताओं की इच्छा है कि वह नई सरकार की कैबिनेट में शामिल हों. निशांत से नेताओं की बातचीत जारी है.

गौरतलब है कि बिहार में जहां बीजेपी पहली बार सीएम पद पर अपने नेता के काबिज होने का इंतजार कर रही है, वहीं जेडीयू के लोग चाहते हैं कि बिहार की कमान निशांत कुमार को मिले यानी उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाए. लेकिन सूत्र अब ये दावा कर रहे हैं कि निशांत सरकार में शामिल ही नहीं होना चाहते.

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बिहार में सीएम के नाम पर मंथन जारी

बता दें कि बिहार में नए सीएम के नाम पर मंथन जारी है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के सम्राट चौधरी का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे हैं. मौजूदा सरकार में वो नीतीश कुमार के बाद 'नंबर दो' हैं क्योंकि उनके पास गृह विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी है. लेकिन बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती रही है, ऐसे में कोई भी नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं.

मंगलवार (14 अप्रैल) को बिहार में जेडीयू के विधायकों की बैठक है. बीजेपी भी अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी. इसके बाद कल ही एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक, कल होने वाली इसी बैठक में बिहार के अलगे सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी.

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कल दोपहर तीन बजे इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार- सूत्र

इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि नीतीश कुमार कल दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार का 3:15 बजे दोपहर में राज्यपाल से मिलने का शेड्यूल है.