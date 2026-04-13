बिहार में जिन नामों की चर्चा उसमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? नए CM पर JDU की दो टूक

एक दिवसीय दौरे पर सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को बक्सर पहुंचे संदेश सीट से जेडीयू के विधायक राधा चरण साह ने तेजी से बदलते बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा कि एनडीए की सरकार है और रहेगी. साथ ही यह भी कहा कि 202 विधायक चट्टानी एकता की तरह एकजुट हैं और रहेंगे.

ऊपर से सब कुछ तय: राधा चरण साह

इस दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि जितने लोगों की मुख्यमंत्री बनने की चर्चा सुन रहे हैं, हमको लगता है उसमें से कोई नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली और मध्य प्रदेश में हुआ है उसी प्रकार बिहार में भी मुख्यमंत्री बनेगा. ऊपर से सब कुछ तय हो गया है. कोई भी एनडीए से ही मुख्यमंत्री बनेगा. बड़े नेता सब कुछ समय पर बताएंगे.

अपने बेटे कन्हैया प्रसाद को भोजपुर एवं बक्सर से एमएलसी प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बक्सर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राधा चरण साह ने यह बयान दिया है. इस दौरान एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष (बीजेपी से ओमप्रकाश भुवन, जेडीयू से राजकुमार शर्मा, लोजपा (रामविलास) के अखिलेश सिंह) मौजूद थे.

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एनडीए ने कन्हैया प्रसाद को बनाया है उम्मीदवार

बता दें कि भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से एमएलसी उपचुनाव के लिए एनडीए ने कन्हैया प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. घोषणा के बाद आज (सोमवार) पहली बार बक्सर में पीसी हुई.

इस मौके पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश भुवन ने कन्हैया प्रसाद को उम्मीदवार बनाने पर कहा कि देश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकासशील कार्यों से संतुष्ट और खुश नजर आती है. हमें पूरा विश्वास है कि इस उपचुनाव में एनडीए घटक के सभी दल तन-मन से एकजुट होकर एनडीए के प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद कि जिताने के लिए कार्य करेंगे.

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