बांकीपुर से प्रशांत किशोर होंगे विपक्ष के साझा उम्मीदवार? RJD की दो टूक, कांग्रेस का भी रुख साफ

जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने आखिरकार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर ही लिया है. बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से उपचुनाव में वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार बने हैं. उनके इस फैसले से सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार होंगे? इस पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

प्रशांत किशोर के समर्थन को लेकर आरजेडी की ओर से दो टूक में प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, "गठबंधन या उम्मीदवार के संबंध में कोई भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष (लालू यादव) या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष (तेजस्वी यादव) लेंगे." इससे पहले आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि प्रशांत किशोर विपक्ष के साझा उम्मीदवार नहीं होंगे.

बिहार कांग्रेस का स्टैंड क्या है

प्रशांत किशोर की साझा उम्मीदवारी को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "पार्टी के शीर्ष नेता अभी इस पर मंथन कर रहे हैं. प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए बांकीपुर में रेकी कर रहे हैं और खुद को चर्चाओं में स्थापित कर पिछले चुनाव की तरह धीरे से रणछोड़ बन जाएंगे…"

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'प्रशांत किशोर ना तीन में हैं ना तेरह में...'

स्नेहाशीष वर्धन का कहना है कि सभी को पता है कि कांग्रेस सक्षम दल है और बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर तक टक्कर कांग्रेस ही दे सकती है. ऐसे में हम बीजेपी की बी टीम जन सुराज के साथ क्यों जाएंगे? प्रशांत किशोर ना तीन में हैं ना तेरह में हैं, उनके साथ साझा उम्मीदवारी का सवाल ही बेईमानी है. इसलिए चुनाव नजदीक आने दीजिए, कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट तौर पर आपलोगों के बीच रखेगी.

उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने से यह सीट (बांकीपुर) रिक्त हुई है ऐसे में बीजेपी तो प्रपंच रचेगी ही कि उसकी बी टीम ही लड़ाई में दिखे. कांग्रेस इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा सबक को सिखाएगी."

बता दें कि बांकीपुर सीट से बीजेपी को हराना मुश्किल माना जाता है. उपचुनाव को लेकर अभी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है. महागठबंधन अभी इंतजार में है. तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से वीणा मानवी को उम्मीदवार बनाया गया है.

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