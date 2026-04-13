नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'
Bihar CM Nitish Kumar: जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा है लेकिन ये पहला मौका है जब करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू भर आएं हैं. पढ़िए और क्या कहा है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) सीएम पद छोड़ने वाले हैं. उनके इस्तीफे से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) भावुक दिख रहे हैं. सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल से नीतीश कुमार का एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने दिल की बात कही है.
जीतन राम मांझी ने कहा, "नीतीश जी, अगले चौबीस घंटे में आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे. सबको पता है कि आपका यह ख्वाब था कि आप देश के चारों सदनों के सदस्य रहें पर आपके इस ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया है."
नीतीश जी,अगले चौबीस घंटे में आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगें।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) April 13, 2026
सबको पता है कि आपका यह ख़्वाब था कि आप देश के चारों सदनों के सदस्य रहें पर आपके इस ख़्वाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया है।
नीतीश जी बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा है पर शायद ये पहला मौक़ा है जब… pic.twitter.com/pt2ojit6lB
'हर बिहारी कह रहा है… वी विल मिस यू'
जीतन राम मांझी ने पोस्ट में आगे लिखा है, "नीतीश जी, बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा है पर शायद ये पहला मौका है जब आपके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बातों से ही करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू भर आएं हैं. भले ही मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का फैसला आपका अपना फैसला है जिसपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता पर बिहार आज गमजदा है. हर बिहारी कह रहा है… वी विल मिस यू नीतीश जी… आप महामानव हैं, बिहार आपके बिना अधूरा है."
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बता दें कि जीतन राम मांझी को भी एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना चुके हैं. अब जब नीतीश कुमार यह पद छोड़ने वाले हैं तो मांझी भावुक हो गए हैं. नीतीश कुमार की तारीफ में उन्होंने काफी कुछ कहा है. मांझी के साथ-साथ जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता भी दुखी हैं. हालांकि सबका यही कहना है कि नीतीश कुमार का अपना फैसला होता है और उसे कोई बदल नहीं सकता है.
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Source: IOCL