पटना: बातचीत बंद होने से बौखलाया प्रेमी, प्रेमिका के घर में घुसकर भाई को मारी गोली

बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया. प्रेमिका द्वारा बातचीत बंद किए जाने से नाराज एक युवक कथित तौर पर पिस्टल लेकर युवती के किराए के मकान में घुस गया. युवती घर पर नहीं थी, लेकिन उसका भाई छत पर मौजूद था. आरोपी ने उसे देखते ही गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद भागने के दौरान आरोपी छत से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान प्रियेश रंजन के रूप में हुई है. शुरुआती जांच के अनुसार, प्रियेश और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. बताया जा रहा है कि युवक युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती लगातार इससे इनकार कर रही थी. कुछ समय पहले उसने आरोपी से बातचीत भी बंद कर दी थी. इसी बात से नाराज होकर प्रियेश रविवार को हथियार लेकर युवती के घर पहुंच गया.

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प्रेमिका नहीं मिली तो भाई को बनाया निशाना

घटना के समय युवती घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि उसका भाई राजू कुमार छत पर था. आरोप है कि प्रियेश ने उसे देखते ही गोली चला दी. गोली लगने से राजू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तत्काल एक निजी अस्पताल ले गए, जहां आईसीयू में उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों की निगरानी में उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

मौके से पिस्टल, कारतूस और खोखा बरामद

फायरिंग के बाद आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन इसी दौरान वह छत से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर राजीव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक गोली का खोखा बरामद किया है.

मामले में पटना पश्चिम की एसपी ममता कल्याणी ने बताया कि शुरुआती जांच में घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी प्रतीत हो रही है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और बरामद हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि घायल युवक का इलाज जारी है और उसके बयान सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, युवती का परिवार मूल रूप से मसौढ़ी का रहने वाला है. उसके माता-पिता वहीं रहते हैं, जबकि भाई-बहन राजीव नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई और अन्य कार्य करते थे. पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच में जुटी है.

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