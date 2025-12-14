हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नितिन नबीन के पास 2-2 विभाग... अब कौन संभालेगा? क्या अपनी पार्टी के लिए ले लेंगे नीतीश कुमार?

नितिन नबीन के पास 2-2 विभाग... अब कौन संभालेगा? क्या अपनी पार्टी के लिए ले लेंगे नीतीश कुमार?

New BJP President: नितिन नबीन के पास पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी है. ये दोनों विभाग बीजेपी के पास रहा है. डिटेल में पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 Dec 2025 09:10 PM (IST)
बीजेपी की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. वो बांकीपुर सीट से विधायक हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं. उनके पास पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी है. इसके पहले भी वे बिहार कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं. अब जब उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो कई सवाल उठने लगे हैं. क्या वे अभी भी बिहार सरकार में मंत्री बने रहेंगे? क्या इनमें से कोई विभाग नीतीश कुमार अपनी पार्टी (जेडीयू) के लिए लेंगे?

नितिन नबीन कब-कब मंत्री रहे?

  • 2021- मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार
  • 2024- मंत्री, नगर विकास एवं आवास तथा विधि विभाग, बिहार सरकार
  • 2025- पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार
  • 2025- बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दो विभाग- पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

नितिन नबीन के पास वर्तमान में जो दोनों विभाग है उसकी बात की जाए तो यह बीजेपी के पास ही रहा है. नितिन नबीन से पहले उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 2020 में यह विभाग था. कैबिनेट विस्तार के बाद विजय कुमार सिन्हा के पास खनन विभाग रह गया और नितिन नबीन को पथ निर्माण विभाग का मंत्री बना दिया गया. इन दोनों नेताओं से पहले की बात की जाए तो विधानसभा के स्पीकर रह चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव के पास यह विभाग रहा था. 

तेजस्वी यादव भी रह चुके हैं पथ निर्माण मंत्री

वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो तेजस्वी यादव के पास यह विभाग था. ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी के पास इस विभाग के जाने की संभावना कम दिखती है. नगर विकास एवं आवास विभाग की बात की जाए तो ये भी बीजेपी के पास रहा है. जीवेश मिश्रा नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री रह चुके हैं. 

दूसरी ओर बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद वाली नीति है तो नितिन नबीन के पास से भविष्य में यह विभाग जाना तय है. हालांकि तत्काल इस पर कुछ हो ऐसा नहीं दिख रहा है. बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद माना जा रहा है कि इन विभागों की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है. अभी वर्तमान में बिहार सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक विभाग है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 14 Dec 2025 09:09 PM (IST)
Nitin Nabin Nitish Kumar BIHAR NEWS
