नेपाल बाढ़: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'सरकार को…'

नेपाल में आई बाढ़ की तबाही के बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला किया. पीके ने कहा कि बिहार में बाढ़ आना वैसे है जैसे सूर्य रोज पूरब में उगता है.

प्रशांत किशोर ने कहा, "बिहार में बाढ़ हर साल आती है, लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, हम तो चार साल से लगे हैं… ये कोई सवाल नहीं है कि बिहार में बाढ़ आई है… यहां न सरकार को न फर्क है, न लोगों को फर्क पड़ने वाला है." पीके से सवाल पूछा गया था कि आप बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाएंगे? इस पर उन्होंने यह बयान दिया है.

बाढ़ के नाम पर हर साल लीपापोती: पीके

मीडिया ने पीके से कहा कि नेपाल में बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई है. वहां की तबाही के चलते बिहार में भी खतरा मंडरा रहा है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "ये कौन सी खबर है… सरकार हर साल बाढ़ के नाम पर लीपापोती करती है. फिर अगले साल बाढ़ आएगी."

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'टीआरई-4 में खत्म करना चाहिए नया नियम'

दूसरी ओर छात्र आंदोलन पर भी प्रशांत किशोर ने बयान दिया. सवालों के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि जो बच्चों की जायज मांग है वो सरकार को माननी चाहिए. इन्होंने (सरकार) 25 लाख नौकरी देने की बात कही थी, वो देनी चाहिए. टीआरई-4 में नए नियम-कानून सरकार ने लगाए हैं उसे खत्म करना चाहिए.

एमएलसी चुनाव में पीके उतारेंगे प्रत्याशी

वहीं बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया. जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, "इस चुनाव में हम उम्मीदवार उतारेंगे, जो सामान्य तैयारी राजनीतिक दल करते हैं वो करेंगे, आने वाले 5-7 दिनों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे."

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