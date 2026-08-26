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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल बाढ़: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'सरकार को…'

नेपाल बाढ़: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'सरकार को…'

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बाढ़ के नाम पर सरकार पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि हर साल बाढ़ आती है. अगले साल भी आएगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Aug 2026 09:36 PM (IST)
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नेपाल में आई बाढ़ की तबाही के बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला किया. पीके ने कहा कि बिहार में बाढ़ आना वैसे है जैसे सूर्य रोज पूरब में उगता है.

प्रशांत किशोर ने कहा, "बिहार में बाढ़ हर साल आती है, लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, हम तो चार साल से लगे हैं… ये कोई सवाल नहीं है कि बिहार में बाढ़ आई है… यहां न सरकार को न फर्क है, न लोगों को फर्क पड़ने वाला है." पीके से सवाल पूछा गया था कि आप बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाएंगे? इस पर उन्होंने यह बयान दिया है.

बाढ़ के नाम पर हर साल लीपापोती: पीके

मीडिया ने पीके से कहा कि नेपाल में बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई है. वहां की तबाही के चलते बिहार में भी खतरा मंडरा रहा है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "ये कौन सी खबर है… सरकार हर साल बाढ़ के नाम पर लीपापोती करती है. फिर अगले साल बाढ़ आएगी." 

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: अलर्ट पर बिहार सरकार, गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले गए

'टीआरई-4 में खत्म करना चाहिए नया नियम'

दूसरी ओर छात्र आंदोलन पर भी प्रशांत किशोर ने बयान दिया. सवालों के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि जो बच्चों की जायज मांग है वो सरकार को माननी चाहिए. इन्होंने (सरकार) 25 लाख नौकरी देने की बात कही थी, वो देनी चाहिए. टीआरई-4 में नए नियम-कानून सरकार ने लगाए हैं उसे खत्म करना चाहिए.

एमएलसी चुनाव में पीके उतारेंगे प्रत्याशी

वहीं बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया. जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, "इस चुनाव में हम उम्मीदवार उतारेंगे, जो सामान्य तैयारी राजनीतिक दल करते हैं वो करेंगे, आने वाले 5-7 दिनों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे."

यह भी पढ़ें- नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor नेपाल Bihar Flood BIHAR NEWS
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