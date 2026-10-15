राहुल गांधी ने बढ़ाया अभिजीत दीपके की ओर दोस्ती का हाथ? चाय पर बुलाया

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीजेपी का साथ दिया है. सीजेपी के प्रति कांग्रेस के रुख में बदलाव के संकेत देते हुए अभिजीत दीपके को हाई टी में शामिल होने के लिए न्योता देने की कोशिश की थी. मगर अभिजीत इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं.

हालांकि कांग्रेस के ज्यादातर लीडरशिप को CJP पर शक था, जो मई में सोशल मीडिया ट्रेंड के तौर पर उभरा और फिर जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन को लीड किया, जिसके नतीजे में धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा. कांग्रेस लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा अभी भी CJP को आम आदमी पार्टी का एक हिस्सा या फ्रंट मानता है.

नहीं गए अभिजीत दीपके

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह कांग्रेस ने सीजेपी से संपर्क करने और उसके नेताओं को राहुल गांधी की हाई टी पर बुलाने का फैसला लिया. इसके लिए वकील प्रशांत भूषण ने मिडिएटर की भूमिका निभाने और दीपके तक पहुंचने का आग्रह किया. दीपके से संपर्क करने की कोशिश भी की गई मगर वो उस समय महाराष्ट्र में थे. वहीं सौरव दास और आशुतोष रांका पुलिस की हिरासत में थे.

दीपके नहीं थे एक्साइटेड

कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की हाई टी के लिए दीपके को संपर्क भी किया गया था लेकिन वो इस निमंत्रण के लिए उत्साहित नहीं थे.

10 अक्टूबर के प्रदर्शन पर थी कांग्रेस की नजर

कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी. प्रदर्शन से पहले सीजेपी के नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. पूरे शहर में भारी सुरक्षा घेराबंदी और पुलिस की सख्ती थी. 7000 लोगों को हिरासत में ले लिया था. जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन उस तरह से नहीं हो पाया, जैसी योजना बनाई गई थी. कांग्रेस का आकलन था कि CJP बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया, जबकि जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए पिछले विरोध प्रदर्शनों में ऐसा नहीं था.

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