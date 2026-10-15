Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन

नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन

मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस में अदालती कार्यवाही के दौरान 14 अक्टूबर को महाभारत का जिक्र हुआ. उन्होंने कहा कि अपराध की गंभीरता के हिसाब से अपराधी को सजा देना न्यायपालिका का कर्तव्य है. 

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस में अदालती कार्यवाही के दौरान 14 अक्टूबर को महाभारत का जिक्र हुआ. मौत की सजा सुनाने के बाद बॉलपॉइंट पेन को डस्टबिन में फेंक दिया गया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई. सजा से पहले जज ने महाभारत का हवाला देते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता के हिसाब से अपराधी को सजा देना न्यायपालिका का कर्तव्य है. 

अरविंद मिश्रा ने बाघ और जंगल का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर जंगल में बाघ है, तो जंगल सुरक्षित है और अगर जंगल बचा रहता है तो बाघ भी सुरक्षित रहता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून इंसानों के लिए बनाया गया है, यह उनकी सुरक्षा करता है और उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है. उन्होंने कहा कि समाज तक यह संदेश पहुंचाना जरूरी था.

पेन को डस्टबिन में डाला
फैसला सुनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पेन को डस्टबिन में डालने के जज के फैसले ने भी वकीलों और कोर्ट में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा. मिश्रा ने फैसला सुनाने से लगभग 5 महीने पहले मेरठ के जिला और सत्र न्यायाधीश का पद संभाला. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मिश्रा को न्यायिक सेवा में 2 दशक से ज्यादा समय हो चुका है. 

कौन हैं जज अरविंद मिश्रा 
अरविंद मिश्रा का जन्म 2 जुलाई 1971 को मऊ में हुआ. उन्होंने 1990 में बीए, 1994 में एलएलबी और 1996 में एलएलएम की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने 31 मई 2003 को सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) के तौर पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में औपचारिक रूप से प्रवेश किया. अपने करियर के दौरान, उन्होंने गाजीपुर, सुल्तानपुर, अलीगढ़ और गोरखपुर समेत कई जिलों में सिविल जज, एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जैसे पदों पर काम किया.

अप्रैल 2014 में उन्हें कानपुर नगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के तौर पर तैनात किया गया. उन्होंने कानपुर में फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के तौर पर भी काम किया और उत्तर प्रदेश सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल लीगल एडवाइजर के तौर पर डेपुटेशन पर भी रहे.

इसके बाद मिश्रा ने लखनऊ में स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के तौर पर काम किया. नवंबर 2024 में उन्हें मिर्जापुर का जिला और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी तबादले के आदेश के बाद उन्होंने 21 मई 2026 को मेरठ में पदभार संभाला. 

ये भी पढ़ें

थलापति विजय राहुल गांधी के साथ! ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल होगी TVK

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 15 Oct 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Meerut Sahil Shukla Muskan Rastogi Blue Drum Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली पुलिस ने क्यों बंद किए मेट्रो स्टेशन? SC में दिया जवाब, कहा- 'हमने...'
दिल्ली पुलिस ने क्यों बंद किए मेट्रो स्टेशन? SC में दिया जवाब, कहा- 'हमने...'
इंडिया
राहुल गांधी ने बढ़ाया अभिजीत दीपके की ओर दोस्ती का हाथ? चाय पर बुलाया
राहुल गांधी ने बढ़ाया अभिजीत दीपके की ओर दोस्ती का हाथ? चाय पर बुलाया
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार विवाद: राहुल-ओवैसी समेत विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर आज 'सुप्रीम' सुनवाई
CEC ज्ञानेश कुमार विवाद: राहुल-ओवैसी समेत विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर आज 'सुप्रीम' सुनवाई
इंडिया
Explained: कैसे काम करेगा दिल्ली का AI-ड्रिवेन पॉल्यूशन कंट्रोल रूम, जनता को मिलेगी साफ हवा की गारंटी?
Explained: कैसे काम करेगा दिल्ली का AI-ड्रिवेन पॉल्यूशन कंट्रोल रूम, जनता को मिलेगी साफ हवा की गारंटी?
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
इंडिया
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
गुजरात
गुजरात: नवरात्रि कार्यक्रम में 'असलम बैंड' पर बवाल, हिंदू संगठन का विरोध
गुजरात: नवरात्रि कार्यक्रम में 'असलम बैंड' पर बवाल, हिंदू संगठन का विरोध
इंडिया
'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
Home Tips
Fluffy Rice: रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget