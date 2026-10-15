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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांग्लादेश-श्रीलंका जैसी होगी भारत की हालत? राहुल पर गिरिराज का बड़ा आरोप

बांग्लादेश-श्रीलंका जैसी होगी भारत की हालत? राहुल पर गिरिराज का बड़ा आरोप

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें लगता है प्रदर्शन से बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा तख्तापलट हो जाएगा. उन्होंने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन और विपक्षी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लगता है कि सड़क पर प्रदर्शन और हंगामे से सत्ता पलटी जा सकती है. गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश और श्रीलंका का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि वह आग लगा देंगे तो वहां की तरह तख्तापलट हो जाएगा. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व, कांग्रेस की चुनावी स्थिति और विपक्षी एकजुटता पर भी सवाल उठाए.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लगता है कि प्रदर्शन के जरिए देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव लाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोचते हैं कि आग लगाने से बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति बन जाएगी और सत्ता बदल जाएगी. 

यह भी पढ़ें- देसी छोरा-विदेशी मैम! राहुल-जूली की 'लव स्टोरी' का सच चौंका देगा

राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. उन्होंने कहा कि सत्ता पाने की उनकी भूख बढ़ गई है. राहुल गांधी को लगता है कि NSUI के एक-दो हजार कार्यकर्ता देश की 150 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए.

कांग्रेस की चुनावी स्थिति का किया जिक्र

गिरिराज सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर है. उन्होंने हालिया उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर भी निशाना साधा. साथ ही त्रिपुरा में ग्राम सभा की करीब 4,500 सीटों में कांग्रेस को केवल 14 सीटें मिलने का दावा किया. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपनी चुनावी स्थिति पर आत्ममंथन करना चाहिए.

'चाय पर चर्चा के बाद नेतृत्व पर उठे सवाल'

गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं की चाय पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए दावा किया कि बैठक से निकलने के बाद चार से छह लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार दिया. उन्होंने इसे विपक्षी एकजुटता के लिए झटका बताया. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रही है. उनका आरोप है कि प्रदर्शन और बयानबाजी से पार्टी अपनी स्थिति नहीं बदल पाएगी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 15 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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