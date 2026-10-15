बांग्लादेश-श्रीलंका जैसी होगी भारत की हालत? राहुल पर गिरिराज का बड़ा आरोप

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लगता है कि सड़क पर प्रदर्शन और हंगामे से सत्ता पलटी जा सकती है. गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश और श्रीलंका का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि वह आग लगा देंगे तो वहां की तरह तख्तापलट हो जाएगा. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व, कांग्रेस की चुनावी स्थिति और विपक्षी एकजुटता पर भी सवाल उठाए.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लगता है कि प्रदर्शन के जरिए देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव लाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोचते हैं कि आग लगाने से बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति बन जाएगी और सत्ता बदल जाएगी.

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राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. उन्होंने कहा कि सत्ता पाने की उनकी भूख बढ़ गई है. राहुल गांधी को लगता है कि NSUI के एक-दो हजार कार्यकर्ता देश की 150 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए.

कांग्रेस की चुनावी स्थिति का किया जिक्र

गिरिराज सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर है. उन्होंने हालिया उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर भी निशाना साधा. साथ ही त्रिपुरा में ग्राम सभा की करीब 4,500 सीटों में कांग्रेस को केवल 14 सीटें मिलने का दावा किया. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपनी चुनावी स्थिति पर आत्ममंथन करना चाहिए.

Patna, Bihar: Union Minister Giriraj Singh says, "Rahul Gandhi has lost his mental balance. His hunger for power has become so intense that he believes 1,000–2,000 NSUI workers represent the entire population of 1.5 billion people. He does not seem to realize that the Congress has been out of power in nine states for more than 30 years. He also seems unaware that the party failed to make an impact in the recent by-elections to three Assembly seats and one Lok Sabha seat, where its candidates lost their deposits..." — IANS (@ians_india) October 15, 2026

'चाय पर चर्चा के बाद नेतृत्व पर उठे सवाल'

गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं की चाय पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए दावा किया कि बैठक से निकलने के बाद चार से छह लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार दिया. उन्होंने इसे विपक्षी एकजुटता के लिए झटका बताया. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रही है. उनका आरोप है कि प्रदर्शन और बयानबाजी से पार्टी अपनी स्थिति नहीं बदल पाएगी.

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