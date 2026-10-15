IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचौथा टी20 जीतने की दहलीज पर खड़ी थी टीम इंडिया, 6 गेंदों ने पलट दिया मैच, जानें कैसे मिली हार

चौथा टी20 जीतने की दहलीज पर खड़ी थी टीम इंडिया, 6 गेंदों ने पलट दिया मैच, जानें कैसे मिली हार

हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रनों से हराया. 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया जीत के करीब थी, लेकिन फिर 6 गेंदों में पूरी बाजी पलट गई.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Oct 2026 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में भारत को 24 रनों से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है, अब पांचवां मैच निर्णायक है. हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 में शाइ होप ने शानदार शतक जड़ा, जिसकी मदद से टीम ने 247 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया पर दबाव बन गया. फिर तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी की पारी से अच्छी वापसी हो गई थी. भारत जीत की ओर था, लेकिन फिर एक ओवर ने पूरी बाजी पलट दी. जानिए मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के बारे में.

248 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन ओर अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े. अभिषेक 24 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए, संजू ने अपना अर्धशतक पूरा किया. संजू ने 23 गेंदों में 4 छक्के ओर 6 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। लेकिन मिडिल आर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप रहे. ईशान किशन (6), श्रेयस अय्यर (16), नमन धीर (0) ने निराश किया, जिनके सस्ते में आउट होने से भारत दबाव में आ गया था.

130 पर 5 विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी के बीच 70 रनों की साझेदारी हुई. 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक आउट हो गए, उन्हें रोमारियो शेफर्ड ने आउट किया. हालांकि वह अच्छी पारी खेलकर गए थे, उन्होंने 25 गेंदों में 43 रन बनाए। भारत जीत की ओर बढ़ रहा था, नितीश सेट थे ओर नए बल्लेबाज अक्षर पटेल थे. अब जीत के लिए 18 गेंदों में 48 रन चाहिए थे.

मैच का टर्निंग पॉइंट

18 पर 48 रन चाहिए थे. 18वां ओवर टर्निंग पॉइंट रहा, जो श्मार स्प्रिंगर ने डाला. उन्होंने इसमें कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन रनों पर अंकुश लगाकर टीम इंडिया पर दबाव बना दिया. इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए. अब 12 गेंदों में 43 रन चाहिए थे, दबाव में आई टीम इंडिया ने 19वें ओवर में 3 विकेट गिरा दिए. यहीं पर भारत की हार पक्की हो गई थी.

19वां ओवर कीमो पॉल ने डाला, जिनकी पहली गेंद वाइड थी. पहली लीगल गेंद पर नितीश कुमार रेड्डी ने छक्का मारा, लेकिनदुसरी गेंद पर विकेट गंवा बैठे. रेड्डी ने 20 गेंदों में 41 रन बनाए। प्रिंस यादव अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए, पॉल ने उन्हें बोल्ड किया. ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल भी 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए.

वेस्टइंडीज ने चौथ टी20 24 रनों से जीत लिया. अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 निर्णायक होगा, जो शनिवार, 17 अक्टूबर को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (बेंगलुरु) में होगा.

यह भी पढ़ें- श्रेयस अय्यर ने इन 6 खिलाड़ियों के सिर फोड़ा हार का ठीकरा, चौथा टी20 बुरी तरह हारे

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
West Indies Cricket Team IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अभिषेक शर्मा बने वर्ल्ड नंबर-1, दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने
अभिषेक शर्मा बने वर्ल्ड नंबर-1, दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने
क्रिकेट
हैदराबाद में शाई होप ने तोड़े 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, क्रिस गेल को पछाड़ा
हैदराबाद में शाई होप ने तोड़े 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, क्रिस गेल को पछाड़ा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने इन 6 खिलाड़ियों के सिर फोड़ा हार का ठीकरा, चौथा टी20 बुरी तरह हारे
श्रेयस अय्यर ने इन 6 खिलाड़ियों के सिर फोड़ा हार का ठीकरा, चौथा टी20 बुरी तरह हारे
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने बढ़ाया अभिजीत दीपके की ओर दोस्ती का हाथ? चाय पर बुलाया
राहुल गांधी ने बढ़ाया अभिजीत दीपके की ओर दोस्ती का हाथ? चाय पर बुलाया
बिहार
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार, सुबह-सुबह रिटायर्ड कस्टम अफसर की हत्या
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार, सुबह-सुबह रिटायर्ड कस्टम अफसर की हत्या
इंडिया
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
चौथा टी20 जीतने की दहलीज पर खड़ी थी टीम इंडिया, 6 गेंदों ने पलट दिया मैच, जानें कैसे मिली हार
चौथा टी20 जीतने की दहलीज पर खड़ी थी टीम इंडिया, 6 गेंदों ने पलट दिया मैच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
इंडिया
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
Home Tips
Fluffy Rice: रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget