नेपाल बाढ़: अलर्ट पर बिहार सरकार, गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले गए

नेपाल से होकर आने वाले पानी के सैलाब से गंडक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने की संभावना है. इसको देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है. वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी गेटों (36 गेट) को बुधवार (26 अगस्त, 2026) को खोल दिया गया.

विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गंडक बराज पर मुख्यालय स्तर से अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में एक तकनीकी दल को भेजा गया है. साथ ही गंडक नदी बेसिन में अवस्थित सभी जिलों में चेतावनी संवाद जारी कर दिया गया है.

बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सामग्रियों के भंडारण और तटबंधों के निरीक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है. आज (बुधवार) दोपहर 12 बजे तक वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से 86,000 क्यूसेक का जलश्राव प्रवाहित हुआ है, जिसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है. नेपाल प्रभाग स्थित नारायणी नदी का देवघाट गेज स्थल पर वर्तमान जलस्तर 4.77 मीटर है.

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एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नियुक्त

इस स्थल पर खतरे का निशान 9 मीटर एवं चेतावनी स्तर 7.30 मीटर है. यहां नदी में पानी बढ़ने पर गंडक बराज तक पहुंचने में लगभग 3.50 घंटा समय लगने की संभावना है. बिहार के मुख्य सचिव के स्तर से संबंधित सभी जिला पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. वहीं संभावित प्रवाहित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को नियुक्त किया जा रहा है.

गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ बैठक कर समीक्षा की है. स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है.

क्या बोले जल संसाधन मंत्री?

बिहार में बाढ़ के खतरे पर डिप्टी सीएम सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि घबराएं की जरूरत नहीं है. पूरी रात अलर्ट रहने की जरूरत है. समस्या पहले से बड़ी है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

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