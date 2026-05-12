NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'

NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है इसलिए परीक्षा रद्द कर जांच के आदेश दिए गए हैं. जो भी दोषी होंगे वे बच नहीं पाएंगे.

उन्होंने कहा कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. केंद्र सरकार इसे गंभीरता से देख रही है. जांच करके जो लोग भी इसमें दोषी होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सवाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि इस सरकार में कुछ सुरक्षित नहीं है. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा हो रहा है. इस पर संजय सरावगी ने कहा, "अब केजरीवाल जी क्या बोलते हैं ये वही समझें… इसलिए जनता ने उनका सूपड़ा साफ कर दिया. दिल्ली से तो साफ कर ही दिया… अब पंजाब में क्या हो रहा है देश की जनता देख रही है. ये पीएम मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. जांच हो रही है, इसलिए केजरीवाल जी चिंता न करें. प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं."

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'सरकार कैसे चल रही… किसी को नहीं मालूम'

दिल्ली: NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम. ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. ये पहली बार नहीं है. राज्यों में भी पहले इस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और छात्रों के भविष्य का सवाल है. सरकार को चिंता ही नहीं है... पीएम मोदी लंबे-लंबे भाषण करते हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी हो तो बच्चों के क्या होगा?"

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