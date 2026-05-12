हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'

NEET UG 2026 Exam Cancelled: कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम. ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 May 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है इसलिए परीक्षा रद्द कर जांच के आदेश दिए गए हैं. जो भी दोषी होंगे वे बच नहीं पाएंगे. 

उन्होंने कहा कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. केंद्र सरकार इसे गंभीरता से देख रही है. जांच करके जो लोग भी इसमें दोषी होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सवाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि इस सरकार में कुछ सुरक्षित नहीं है. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा हो रहा है. इस पर संजय सरावगी ने कहा, "अब केजरीवाल जी क्या बोलते हैं ये वही समझें… इसलिए जनता ने उनका सूपड़ा साफ कर दिया. दिल्ली से तो साफ कर ही दिया… अब पंजाब में क्या हो रहा है देश की जनता देख रही है. ये पीएम मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. जांच हो रही है, इसलिए केजरीवाल जी चिंता न करें. प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं."

यह भी पढ़ें- PM Modi Appeal: 'कांग्रेस को देश से…', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बीच BJP का विपक्ष पर हमला

'सरकार कैसे चल रही… किसी को नहीं मालूम'

दिल्ली: NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम. ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. ये पहली बार नहीं है. राज्यों में भी पहले इस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और छात्रों के भविष्य का सवाल है. सरकार को चिंता ही नहीं है... पीएम मोदी लंबे-लंबे भाषण करते हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी हो तो बच्चों के क्या होगा?"

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के डिप्टी CM ने क्या कहा? 'PM मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 12 May 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL NEET BIHAR NEWS NEET UG 2026 NEET UG 2026 Exam Cancelled NEET Exam Cancelled
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'
NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP बोली- 'जो लोग भी इसमें दोषी होंगे…'
बिहार
प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के डिप्टी CM ने क्या कहा? 'PM मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि…'
प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के डिप्टी CM ने क्या कहा? 'PM मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि…'
बिहार
भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव: मतदान के बीच हंगामा, RJD प्रत्याशी सोनू राय किससे भिड़े?
भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव: मतदान के बीच हंगामा, RJD प्रत्याशी सोनू राय किससे भिड़े?
बिहार
PM मोदी की अपील से किस तबके पर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव? RJD सांसद मनोज झा की दो टूक
PM मोदी की अपील से किस तबके पर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव? RJD सांसद मनोज झा की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर पढ़ने लगे थे आयतें, दहशत में पूरा था PAK, लश्कर के टॉप कमांडर का खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर पढ़ने लगे थे आयतें, दहशत में पूरा था PAK, लश्कर के टॉप कमांडर का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
इंडिया
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
Himanta Biswa Sarma Oath: केंद्र में मंत्री, BJP के कद्दावर नेता... कौन हैं असम के कैबिनेट मंत्री बनने वाले रामेश्वर तेली, जानें
केंद्र में मंत्री, BJP के कद्दावर नेता... कौन हैं असम के कैबिनेट मंत्री बनने वाले रामेश्वर तेली, जानें
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Cancelled: 9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
टेक्नोलॉजी
AC हो गया पुराना! अब बिना बिजली घर को बर्फ जैसा ठंडा रखेगा Nescod Technology, जानिए कैसे करेगा काम
AC हो गया पुराना! अब बिना बिजली घर को बर्फ जैसा ठंडा रखेगा Nescod Technology, जानिए कैसे करेगा काम
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget