भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव: मतदान के बीच हंगामा, RJD प्रत्याशी सोनू राय किससे भिड़े?

बिहार के भोजपुर सह बक्सर विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए मंगलवार (12 मई, 2026) को सुबह आठ बजे से मतदान जारी है. अपराह्न चार बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ. आरजेडी के उम्मीदवार सोनू राय ने पक्षपात का आरोप लगाया.

दरअसल एक व्यक्ति जो पदाधिकारी (मजिस्ट्रेट) बताते हुए वोटिंग सेंटर पर पहुंचा था उससे सोनू राय की बहस हो गई. पदाधिकारी के पास किसी तरह का आईडी प्रूफ नहीं था. मौके पर मौजूद सोनू राय के समर्थक यह कहने लगे कि वो व्यक्ति पदाधिकारी नहीं है बल्कि गलत तरीके से वोट दिलाने पहुंचा है. इस दौरान काफी हंगामा हुआ. मौके पर मौजूद अफसरों ने मामले को शांत कराया.

इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है. एनडीए की ओर से नीतीश कुमार की पार्टी (जेडीयू) से कन्हैया प्रसाद चुनावी मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन से आरजेडी के सोनू कुमार राय चुनावी अखाड़े में हैं. एमएलसी राधा चरण सेठ के बिहार विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद उन्होंने भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट से त्याग पत्र दे दिया था तभी से यह सीट रिक्त है, जिसके लिए उपचुनाव हो रहा है.

चुनावी मैदान में कुल छह उम्मीदवार

इस विधान परिषद उपचुनाव में कुल छह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर छह हजार से अधिक मतदाताओं के मतदान के लिए 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान के लिए भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 मतदान केंद्र हैं. मतदाताओं में 2832 पुरुष और 3254 महिला मतदाता हैं. इस चुनाव में कन्हैया प्रसाद और सोनू राय के अलावा निरंजन कुमार राय, मनोज कुमार उपाध्याय और लालू प्रसाद यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो एक-दूसरे को टक्कर दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें- PM मोदी की अपील से किस तबके पर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव? RJD सांसद मनोज झा की दो टूक

सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है.

सारे वोटिंग सेंटर पर चल रही मतदान प्रक्रिया की हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर है. मतदान समाप्त होने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री को आरा स्थित राजकीय कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय के वज्रगृह में जमा करेंगी. इसी स्थान पर 14 मई को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव को लेकर जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, हथियार लहराने वाले वायरल वीडियो का मामला