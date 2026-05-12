प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के डिप्टी CM ने क्या कहा? 'PM मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि…'

साल भर सोना नहीं खरीदने और वर्क फ्रॉम होम सहित कई अपील देश के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है. उनके बयान पर सियासत भी हो रही है. विपक्ष के नेताओं को जवाब देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार (12 मई, 2026) को बड़ा बयान दिया. विजय चौधरी पत्रकारों से बात कर रहे थे.

विजय कुमार चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा है कि सोना अभी सालभर तक मत खरीदें. जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और 1962 में भारत-चीन के बीच युद्ध हुआ था तो उन्होंने नागरिकों से सरकार के लिए सोना दान करने की अपील की थी. लोगों ने सरकार को अपना सोना दे दिया था देश को बचाने के लिए… उसी तरीके से 1965 में जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी. लोगों ने देशहित में अपना सोना दे दिया था. कांग्रेस के लोग अगर इस नीति को विफलता की बात कह रहे हैं तो अपने पूर्वजों को अपमानित कर रहे हैं."

'आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा'

स्कूलों में ऑनलाइन क्लास और अन्य अपील से जुड़े सवाल पर विजय चौधरी ने कहा, "देखिए… सबसे पहली चीज ये है कि इन सब चीज के लिए आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा है. बस ये है कि यह सब करिए तो अच्छा है. ऑनलाइन क्लास हो तो अच्छा है, वर्क फ्रॉम हो तो अच्छा है, पीएम मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि व्रक फ्रॉम होम करना होगा, ऑनलाइन क्लास करना होगा."

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सवाल किया गया कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर चार्जशीट है. इस पर विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से कहा, "आप दस्तावेज दे दीजिए कार्रवाई हो जाएगी. आपके (मीडिया) मुताबिक अगर निगरानी विभाग की ओर से चार्जशीट दायर की गई है तो सरकार के सभी अंग अपना-अपना काम करते हैं… और समय होता है."

सचिवालय में शराब मिलने पर विजय चौधरी ने कहा कि इससे क्या दिक्कत है? इस दौरान वे मीडिया को ही शराबबंदी कानून का मतलब समझाने लगे और फिर चले गए.

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