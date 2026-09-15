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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिशा सालियान केस से खुलेगा सुशांत की मौत का राज? नीरज बबलू बोले- 'सबूतों को...'

दिशा सालियान केस से खुलेगा सुशांत की मौत का राज? नीरज बबलू बोले- 'सबूतों को...'

सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू ने दिशा सालियान केस की जांच को अहम बताया. उन्होंने कहा कि दिशा की मौत की गुत्थी सुलझने से सुशांत केस के सवालों के जवाब मिल सकते हैं.

Written By : प्रियरंजन कुमार सिंह |  Updated at : 15 Sep 2026 05:14 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है. उनके चचेरे भाई और बिहार के पूर्व मंत्री व सुपौल के छातापुर से BJP विधायक नीरज कुमार सिंह ‘बबलू’ ने दिशा सालियान की मौत की जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दिशा सालियान की मौत की सच्चाई सामने आने से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े सवालों का जवाब भी मिल सकता है.

नीरज बबलू ने दावा किया कि सुशांत की मौत से करीब एक सप्ताह पहले उनकी सहयोगी दिशा सालियान की भी मौत हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय दिशा की मौत को आत्महत्या का रूप दिया गया था. विधायक ने कहा कि सुशांत की मौत के बाद जब वह मुंबई गए थे, तब उन्हें दिशा की मौत की जानकारी मिली थी.

यह भी पढ़ें- बिहार में व्हेल मछली वाले पोस्टर से सियासी तूफान, जानें क्या है मामला?

महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार पर आरोप

भाजपा विधायक ने कहा कि उस समय मुंबई में नेपोटिज्म और कथित साजिश को लेकर कई सवाल उठ रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत की मौत की जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों को दबाने या नष्ट करने की कोशिश हुई. उनके मुताबिक, बाद में मामला CBI तक पहुंचा और जांच हुई.

दिशा केस में FIR का किया जिक्र

नीरज बबलू ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद दिशा सालियान के परिवार को न्याय की उम्मीद जगी. उनके अनुसार, दिशा के पिता ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट से CBI जांच के निर्देश दिए गए. उन्होंने दावा किया कि जांच के आधार पर हाल में FIR दर्ज हुई है.

बोले- दोषी पाए गए तो हो सख्त कार्रवाई

विधायक ने दावा किया कि FIR में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है. हालांकि, इन आरोपों और नामों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगी. नीरज बबलू ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि सुशांत के परिवार और उनके प्रशंसकों को अब भी पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार है.

यह भी पढ़ें- पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प

Published at : 15 Sep 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Sushant Singh Rajput BIHAR NEWS
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