Watch: MI से कप्तानी छिनने की खबर के बीच मुंबई लौटे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड भी दिखीं साथ

हार्दिक पांड्या पिछले काफी समय से बेंगलुरु में थे. खबर है कि वह मुंबई लौट आए हैं, उनका एयरपोर्ट से एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी नजर आ रही हैं. पांड्या अभी आईपीएल को लेकर भी चर्चा में हैं. रिपोर्ट के अनुसार मुंबई इंडियंस IPL 2027 के लिए नया कप्तान तलाश रही है, जिससे पांड्या का दूसरी फ्रेंचाइजी में जाना तय माना जा रहा है.

हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए. वह लंबे समय बाद मुंबई में लौटे हैं. वह पिछले काफी समय से बेंगलुरु में थे, जहां वह अपनी रिकवरी के लिए काफी मेहनत कर रहे थे. मुंबई पहुंचे पांड्या ब्लैक हूडी, ब्लैक चश्मा और टोपी पहने नजर आए. वह माहिका का हाथ पकडे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Hardik Pandya spotted at Mumbai Airport today after so long. https://t.co/BbeiIX364v — Rohan Gangta (@rohangangta) October 14, 2026

हार्दिक पांड्या का MI से जाना तय?

रिपोर्ट के अनुसार मुंबई इंडियंस IPL 2027 के लिए नए कप्तान की तलाश कर रही है, इसका मतलब टीम हार्दिक पांड्या का साथ छोड़ सकती है. पांड्या 2024 से पहले गुजरात टाइटंस से एमआई में लौटे थे, जिसके बाद फ्रेंचाइजी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा. हालांकि पांड्या गुजरात को चैंपियन बनाकर और दूसरी बार फाइनल में पहुंचाकर आए थे, लेकिन एमआई में उनकी कप्तानी का जादू नहीं दिखा.

2024 में मुंबई इंडियंस अंक तालिका में सबसे नीचे रही, 2025 में खराब शुरुआत हुई लेकिन बाद में टीम जीत के रथ पर सवार और प्लेऑफ तक पहुंची. पिछले संस्करण भी मुंबई का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. साथ ही ये भी खबर आई कि टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ गया है, प्लेयर्स के बीच आपसी तालमेल नहीं बन पा रह है.

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