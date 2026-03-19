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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Next CM: 'सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के…', अगले CM को लेकर NDA के इस नेता का बड़ा खुलासा

Bihar Next CM: 'सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के…', अगले CM को लेकर NDA के इस नेता का बड़ा खुलासा

Bihar Next CM: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत पारदर्शी आदमी हैं. वो जो मन में सोचते हैं वो करते हैं. किसी के बारे में क्या सोचते हैं कहते नहीं हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Mar 2026 11:00 PM (IST)
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बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर सबसे टॉप पर किसी का नाम चल रहा है तो वो सम्राट चौधरी हैं. वर्तमान में बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है. हाल ही में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लेकर यह कहा कि यही आगे का काम देखेंगे. इससे कयास लगाया जा रहा है कि वे बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं. इस पर अब एनडीए में शामिल नेता जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा किया है.

गुरुवार (19 मार्च, 2026) को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के यहां पटना में इफ्तार पार्टी का मौका था. यहां नीतीश कुमार भी पहुंचे थे. एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचे थे. इस मौके पर मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अपना बयान दिया.

यह भी पढ़ें- Bihar Next CM: '…जो सबको मान्य होगा', BJP ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर साफ किया स्टैंड

'इशारा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए...'

पत्रकारों ने पूछा कि लगता है क्या कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे? बार-बार नीतीश कुमार इशारा कर रहे हैं. इस पर जीतन राम मांझी ने कहा, "नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं… वो जो मन में सोचते हैं वो करते हैं. किसी के बारे में क्या सोचते हैं कहते नहीं हैं… लेकिन अगर इशारा ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे. हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार के इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के लिए…"

निशांत कुमार की मांझी ने की खूब तारीफ

एक सवाल पर कि निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की इन दिनों जोड़ी दिख रही है. क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे? इस पर मांझी ने मीडिया से कहा, निशांत जी राजनीति में नए-नए आए हैं… सहनशील आदमी हैं… अभी हमने देखा… यहां (इफ्तार में) आए थे तो सभी लोगों को प्रणाम किया… यह बहुत अच्छी बात है… उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हम समझते हैं उसका वे अच्छे से निर्वहण करेंगे."

यह भी पढ़ें- Bihar Next CM: निशांत होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी बोले- 'नीतीश कुमार…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Mar 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
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