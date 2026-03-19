CM के बेटे निशांत होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी ने साफ कर दी पूरी तस्वीर

बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. हर कोई यह जानना चाह रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? रेस में सम्राट चौधरी से लेकर सीएम नीतीश के बेटे निशांत तक की चर्चा है. कयासों के दौर के बीच एनडीए से जुड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. इस क्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तस्वीर साफ करने की कोशिश की है.

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से गुरुवार (19 मार्च, 2026) को बातचीत में बड़ा बयान दिया. पत्रकारों ने पूछा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एनडीए से कोई होगा या नीतीश कुमार के बेटे निशांत होंगे? इस पर जीतन राम मांझी ने कहा, "नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे बना देंगे…"

Patna, Bihar: Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "Nitish Kumar will make whoever he chooses succeed or come into power." pic.twitter.com/D23y46gQDY — IANS (@ians_india) March 19, 2026

नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं. इस पर जीतन राम मांझी ने कहा, बधाई है सब लोगों का… आप (मीडिया) लोगों का…"

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एनडीए के नेता मिल-बैठकर करेंगे तय: श्रवण कुमार

बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर जारी चर्चा के बीच उधर जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा, "...इस सवाल का जवाब जो एनडीए के बड़े नेता हैं वही दे सकते हैं. हम लोग किसी तरह के प्रश्न का जवाब देने के लिए सक्षण नहीं हैं. ऐसे प्रश्नों पर मैं इतनी बात कह सकता हूं कि एनडीए के सभी नेता मिल-बैठकर इसका हल निकालेंगे."

बता दें कि बीते बुधवार (18 मार्च, 2026) को नीतीश कुमार ने जमुई में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा था और कहा था कि अब सब काम यही करेंगे. उनके इस बयान को लोग भविष्य के मुख्यमंत्री से जोड़कर देख रहे हैं.

ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे. हालांकि देखने वाली बात होगी कि अंतिम निर्णय क्या कुछ होता है. बहुत जल्द इसकी तस्वीर बिहार में साफ हो जाएगी. माना जा रहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी का सीएम होगा तो वहीं दो-दो डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे. उपमुख्यमंत्री के लिए चर्चा नामों में एक नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी है.

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