CM के बेटे निशांत होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी ने साफ कर दी पूरी तस्वीर

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Next CM: निशांत होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी बोले- 'नीतीश कुमार…'

Bihar Next CM: निशांत होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी बोले- 'नीतीश कुमार…'

Bihar Next CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. जेडीयू हो या बीजेपी, हर दल के नेताओं की अपनी-अपनी राय है. पढ़िए अब मांझी ने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Mar 2026 01:59 PM (IST)
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बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. हर कोई यह जानना चाह रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? रेस में सम्राट चौधरी से लेकर सीएम नीतीश के बेटे निशांत तक की चर्चा है. कयासों के दौर के बीच एनडीए से जुड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. इस क्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तस्वीर साफ करने की कोशिश की है.

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से गुरुवार (19 मार्च, 2026) को बातचीत में बड़ा बयान दिया. पत्रकारों ने पूछा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एनडीए से कोई होगा या नीतीश कुमार के बेटे निशांत होंगे? इस पर जीतन राम मांझी ने कहा, "नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे बना देंगे…"

नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं. इस पर जीतन राम मांझी ने कहा, बधाई है सब लोगों का… आप (मीडिया) लोगों का…"

यह भी पढ़ें- Kangana Ranaut: कंगना रनौत के बयान पर बिहार कांग्रेस का पलटवार, 'अगर उनके व्यक्तिगत लाइफ में...'

एनडीए के नेता मिल-बैठकर करेंगे तय: श्रवण कुमार

बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर जारी चर्चा के बीच उधर जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा, "...इस सवाल का जवाब जो एनडीए के बड़े नेता हैं वही दे सकते हैं. हम लोग किसी तरह के प्रश्न का जवाब देने के लिए सक्षण नहीं हैं. ऐसे प्रश्नों पर मैं इतनी बात कह सकता हूं कि एनडीए के सभी नेता मिल-बैठकर इसका हल निकालेंगे."

बता दें कि बीते बुधवार (18 मार्च, 2026) को नीतीश कुमार ने जमुई में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा था और कहा था कि अब सब काम यही करेंगे. उनके इस बयान को लोग भविष्य के मुख्यमंत्री से जोड़कर देख रहे हैं.

ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे. हालांकि देखने वाली बात होगी कि अंतिम निर्णय क्या कुछ होता है. बहुत जल्द इसकी तस्वीर बिहार में साफ हो जाएगी. माना जा रहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी का सीएम होगा तो वहीं दो-दो डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे. उपमुख्यमंत्री के लिए चर्चा नामों में एक नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी है.

यह भी पढ़ें- '…तो यह नरेंद्र मोदी की नैतिक विजय', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने कह दी ये बात?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Mar 2026 01:50 PM (IST)
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Jitan Ram Manjhi Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Next CM
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