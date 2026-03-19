हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Next CM: '…जो सबको मान्य होगा', BJP ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर साफ किया स्टैंड

Bihar Next CM: '…जो सबको मान्य होगा', BJP ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर साफ किया स्टैंड

Bihar Next CM: बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि नीतीश कुमार का बिहार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. आगे जो भी मुख्यमंत्री होगा, उन्हें भी नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलेगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा से आगे की राजनीति करेंगे. बहुत जल्द वे सीएम पद को छोड़ने वाले हैं. ऐसे में बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा. नया मुख्यमंत्री मिलेगा. विभागों का बंटवारा होगा. इन सबके बीच लगातार बिहार में सबसे अधिक किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वह मुख्यमंत्री को लेकर है. कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच बीजेपी की ओर से एक बार फिर प्रतिक्रिया आई है.

नाम को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं: बीजेपी

गुरुवार (19 मार्च, 2026) को बयान जारी करते हुए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद के अगले सीएम के नाम की तेज हुई चर्चा पर कहा, "एनडीए में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है. यह एनडीए में चर्चा का विषय भी नहीं है."

प्रेम रंजन पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री का नाम एनडीए का नेतृत्व सामूहिक रूप से तय करेगा… जो सबको मान्य होगा. यह विषय एनडीए के लिए चर्चा का केंद्र नहीं हो सकता है." 

यह भी पढ़ें- Bihar Next CM: निशांत होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी बोले- 'नीतीश कुमार…'

'नए मुख्यमंत्री के लिए ली जाएगी नीतीश कुमार की सहमति'

आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के बड़े नेता हैं और नए मुख्यमंत्री के नाम में उनकी भी सहमति ली जाएगी यह भी सत्य है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. आगे जो भी मुख्यमंत्री होगा, उन्हें भी नीतीश कुमार का आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा.

बिहार बीजेपी के नेता ने कहा कि एनडीए के लक्ष्य भारत को विकसित देश और बिहार को विकसित राज्य बनाना है, हम सभी को मिलकर इसके लिए काम करना होगा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफी पुराना है, हम लोग वर्षों साथ चले हैं और अब हम लोगों को इसकी आदत हो गई है. इसलिए नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जब जरूरत होगी, एनडीए का नेतृत्व सामूहिक रूप से तय कर लेगा.

यह भी पढ़ें- '…तो यह नरेंद्र मोदी की नैतिक विजय', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने कह दी ये बात?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 19 Mar 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bihar Next CM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Next CM: '…जो सबको मान्य होगा', BJP ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर साफ किया स्टैंड
'…जो सबको मान्य होगा', BJP ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर साफ किया स्टैंड
बिहार
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
बिहार
Kangana Ranaut: 'राहुल गांधी के राजनीति करने का तरीका...', कंगना रनौत के बचाव में BJP नेता का बड़ा बयान
'राहुल गांधी के राजनीति करने का तरीका...', कंगना रनौत के बचाव में BJP नेता का बड़ा बयान
बिहार
धुरंधर-2 को लेकर सांसद तारिक अनवर ने सरकार से कर दी बड़ी मांग, 'इस तरह की फिल्म को…'
धुरंधर-2 को लेकर सांसद तारिक अनवर ने सरकार से कर दी बड़ी मांग, 'इस तरह की फिल्म को…'
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
बिहार
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
साउथ सिनेमा
Thaai Kizhavi BO Day 21: साउथ की वो फिल्म जिसका धुरंधर 2 भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आज भी हो रही है अच्छी कमाई
साउथ की वो फिल्म जिसका धुरंधर 2 भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आज भी हो रही है अच्छी कमाई
इंडिया
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने बताया
क्रिकेट
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
विश्व
ईरान ने तोड़ी UAE की कमर! सबसे बड़े गैस कॉम्प्लैक्स पर दागीं मिसाइलें, भारत पर क्या असर?
ईरान ने तोड़ी UAE की कमर! सबसे बड़े गैस कॉम्प्लैक्स पर दागीं मिसाइलें, भारत पर क्या असर?
हेल्थ
Navratri Fasting Diet: नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो ऐसी रखें डाइट, प्रोटीन का इनटेक बार-बार नहीं लगने देगा भूख
नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो ऐसी रखें डाइट, प्रोटीन का इनटेक बार-बार नहीं लगने देगा भूख
शिक्षा
उपभोक्ता फोरम में कैसे मिलती है नौकरी, यहां कम से कम कितनी होती है सैलरी?
उपभोक्ता फोरम में कैसे मिलती है नौकरी, यहां कम से कम कितनी होती है सैलरी?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
Embed widget