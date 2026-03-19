'…जो सबको मान्य होगा', BJP ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर साफ किया स्टैंड

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा से आगे की राजनीति करेंगे. बहुत जल्द वे सीएम पद को छोड़ने वाले हैं. ऐसे में बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा. नया मुख्यमंत्री मिलेगा. विभागों का बंटवारा होगा. इन सबके बीच लगातार बिहार में सबसे अधिक किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वह मुख्यमंत्री को लेकर है. कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच बीजेपी की ओर से एक बार फिर प्रतिक्रिया आई है.

नाम को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं: बीजेपी

गुरुवार (19 मार्च, 2026) को बयान जारी करते हुए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद के अगले सीएम के नाम की तेज हुई चर्चा पर कहा, "एनडीए में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है. यह एनडीए में चर्चा का विषय भी नहीं है."

प्रेम रंजन पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री का नाम एनडीए का नेतृत्व सामूहिक रूप से तय करेगा… जो सबको मान्य होगा. यह विषय एनडीए के लिए चर्चा का केंद्र नहीं हो सकता है."

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'नए मुख्यमंत्री के लिए ली जाएगी नीतीश कुमार की सहमति'

आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के बड़े नेता हैं और नए मुख्यमंत्री के नाम में उनकी भी सहमति ली जाएगी यह भी सत्य है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. आगे जो भी मुख्यमंत्री होगा, उन्हें भी नीतीश कुमार का आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा.

बिहार बीजेपी के नेता ने कहा कि एनडीए के लक्ष्य भारत को विकसित देश और बिहार को विकसित राज्य बनाना है, हम सभी को मिलकर इसके लिए काम करना होगा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफी पुराना है, हम लोग वर्षों साथ चले हैं और अब हम लोगों को इसकी आदत हो गई है. इसलिए नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जब जरूरत होगी, एनडीए का नेतृत्व सामूहिक रूप से तय कर लेगा.

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