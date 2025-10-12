Bihar Election 2025: NDA में हुआ सीटों का बंटवारा, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?
NDA Seat Sharing in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है. आइए जानते हैं कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है. इसमें बीजेपी और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं. इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में 6-6 सीटें आई हैं.
बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण पूर्ण किया, जो कि इस प्रकार है–
भाजपा – 101 सीट
जदयू – 101 सीट
लोजपा (रामविलास) – 29 सीट
रालोमो – 06 सीट
हम – 06 सीट
जीतन राम मांझी की पार्टी को मिली ये सीटें
टेकारी
कुटुंबा
अतरी
इमामगंज
सिकंदरा
बराचट्टी
उपेन्द कुशवाहा की पार्टी इन सीटों पर लड़ेगी चुनाव
सासाराम
दिनारा
उजियारपुर
महुआ
बाजपट्टी
मधुबनी
सीट शेयरिंग पर क्या बोली JDU?
वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है. एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी सीट शेयरिंग फॉर्मूला का हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं. बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार.
विनोद तावड़े ने आगे कहा कि एनडीए के सभी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया है. सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से NDA सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL