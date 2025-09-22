हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: नवरात्रि के पहले दिन BJP विधायक ने बांटे त्रिशूल, पिछली बार दिया था तलवार, जानिए क्या कहा

बिहार: नवरात्रि के पहले दिन BJP विधायक ने बांटे त्रिशूल, पिछली बार दिया था तलवार, जानिए क्या कहा

Bihar News: विधायक मिथिलेश कुमार ने जब तलवार का वितरण किया था तो सनातन विरोधियों ने उनकी आलोचना की थी. इस बार त्रिशूल बांटकर वे फिर से चर्चा बटोर रहे हैं.

By : सुशील कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 05:16 PM (IST)

सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में है. सोमवार (22 सितंबर, 2025) को एक बार फिर उनका एक अलग अंदाज दिखा. विधायक मिथिलेश कुमार ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की पूजा समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों के बीच शस्त्र-शास्त्र का वितरण किया. नवरात्रि के पहले दिन त्रिशूल बांटकर फिर से वे एक बार चर्चा में आ गए.

मिथिलेश कुमार ने पिछले साल बांटे थे तलवार

वैसे यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक ने इस तरह का कोई अलग काम किया है. पिछले साल (2024) भी उन्होंने पूजा समितियों और अन्य लोगों के बीच सनातन धर्म से जुड़े शस्त्र के रूप में तलवार का वितरण किया था. सोशल मीडिया पर एक तरफ उनकी प्रशंसा हुई थी तो दूसरी ओर सनातन विरोधियों ने उनकी आलोचना भी की थी. हालांकि एक बार फिर इस साल भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है.

'शस्त्र और शास्त्र से सनातन की रक्षा'

विधायक की ओर से किए गए इस कार्य पर कुछ लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं. हालांकि विवादों से दूर बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार अपने समर्थकों के साथ त्रिशूल बांट रहे हैं. गौरतलब है कि सनातन धर्मों की पुस्तकों में शास्त्र और शस्त्र दोनों रखने और उसकी पूजा का जिक्र है. यही बात विधायक भी कह रहे हैं. उनका खुले तौर पर कहना है कि सनातन की रक्षा शस्त्र और शास्त्र से ही हो सकती है.

दुर्गा पूजा समितियों के बीच शास्त्र और शस्त्र वितरण के दौरान विधायक मिथिलेश कुमार कह रहे हैं कि वर्ष 2014 में 'असुर प्रवृत्ति वाली' पार्टी का संहार हो चुका है. आज पीएम नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है. 2025 विधानसभा चुनाव की बारी आ गई है. यहां भी असुर प्रवृति वाली पार्टी का संहार होने वाला है. बता दें कि बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार द्वारा आरएसएस के सभी विंग के कार्यकर्ताओं के बीच भी शस्त्र का वितरण किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: नीतीश कुमार ने दी शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं, तेजस्वी यादव बोले- 'मां के आशीर्वाद से…'

Published at : 22 Sep 2025 05:15 PM (IST)
