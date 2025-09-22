हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारShardiya Navratri 2025: नीतीश कुमार ने दी शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं, तेजस्वी यादव बोले- 'मां के आशीर्वाद से…'

Shardiya Navratri 2025: नीतीश कुमार ने दी शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं, तेजस्वी यादव बोले- 'मां के आशीर्वाद से…'

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि को लेकर दुर्गा मंदिरों में पहले दिन भीड़ देखी गई. चिराग पासवान से लेकर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 Sep 2025 10:37 AM (IST)

शारदीय नवरात्रि का आज (सोमवार) पहला दिन है. इस अवसर पर दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है. तेजस्वी यादव से लेकर अन्य नेताओं की ओर से भी इस अवसर पर सुख-समृद्धि की कामना की गई है.

मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मां दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं. नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है. मां दुर्गा भक्तों और साधकों में शक्ति का संचार कर करुणा और परोपकार के द्वारा प्राणियों का कल्याण करती हैं. नवरात्रि पर्व राज्य में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए."

तेजस्वी यादव ने कहा- अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "सभी देशवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं! मां दुर्गा से समस्त श्रद्धालुओं और साधकों में भक्ति व शक्ति का संचार कर सभी का कल्याण करे. मां के आशीर्वाद से सतत श्रम, साहस, श्रद्धा, विश्वास, आस्था एवं सच्चे मन से प्रयत्न करते रहे, अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे. नवरात्रि का पावन पर्व प्रदेश में सुख, शांति, प्रगति एवं समृद्धि लेकर आए."

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ताराचंडी (सासाराम, बिहार) मंदिर में लोग दर्शन करने पहुंचे. नीचे देखें वहां का वीडियो.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी की प्रार्थना

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोगों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, "आस्था, शक्ति और भक्ति के पर्व शारदीय नवरात्रि की समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं!  सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे यही जगत जननी मां दुर्गा से प्रार्थना है."

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिखा, आप सभी को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं. जगत जननी मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री आप सभी का कल्याण करें." वहीं उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं, "बिहार सहित समस्त देशवासियों को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं. मां दुर्गा आप सबों के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य एवं अनंत खुशियों का संचार करें."

Published at : 22 Sep 2025 10:35 AM (IST)
Sharadiya Navratri BIHAR NEWS Sharadiya Navratri 2025
