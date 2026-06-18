नालंदा के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज शिफ्टिंग की मांग पर बवाल, पत्थरबाजी के बाद 7 लोग गिरफ्तार

नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड में डिग्री कॉलेज की शिफ्टिंग की मांग को लेकर गुरुवार (18 जून) को सड़क जाम की गई है. इस मामले में पुलिस ने कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. इधर गिरफ्तारी से बौखलाए असमाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी पत्थरबाजी की गई है.

घटना का वीडियो सामने आया है. फिलहाल घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. बता दें की नगरनौसा में डिग्री कॉलेज को दूसरे जगह स्थान्तरित करने की मांग को लेकर यह घटना हुई है.

छात्रों और संगठनों ने किया रोड जाम

कॉलेज की शिफ्टिंग की मांग को लेकर छात्रों और संगठनों ने सड़क जाम किया. इस प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है. इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस पहले से ही मुस्तैदी से तैनात थी. पुलिस ने इस बीच विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया. जिसके बाद अन्यों छात्र नाराज होकर उग्र हो गए. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया.

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पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

इलाके में पुलिस बल तैनात

घटना के बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. साथ प्रशासन ने स्थिति को काबू कर लिया है. पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गई है. साथ ही इलाके में प्रेट्रोलिंग भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि कॉलेज को लेकर छात्र और स्थानीय लोग दो धड़ों में बंटे हुए हैं. एक पक्ष कॉलेज को प्रखंड मुख्यालय में रहने देना चाहता है जबकि दूसरा पक्ष इसको शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा हुआ है. इस विरोध की चिंगारी काफी लंबे समय से सुलग रही थी.

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