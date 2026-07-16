दोस्त या दुश्मन... पहले खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचा इराक, अब ट्रंप से मिला लिया हाथ

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दोस्त या दुश्मन... पहले खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचा इराक, एक हफ्ते बाद अब ट्रंप से मिला लिया हाथ
US Iran War: इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. उनकी यह मीटिंग काफी चर्चा में है.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है. ईरान ने हाल ही में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को सुपर्द-ए-खाक किया है. खामेनेई के अंतिम संस्कार में इराक भी शामिल हुआ था, लेकिन अब वह अमेरिका के साथ दोस्ताना अंदाज में खड़ा हो गया है. इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. उनकी यह मीटिंग काफी चर्चा में है.
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