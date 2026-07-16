INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'केसी सिन्हा तो झांकी है...', बांकीपुर उपचुनाव के बीच लगा प्रशांत किशोर का विवादित पोस्टर

'केसी सिन्हा तो झांकी है...', बांकीपुर उपचुनाव के बीच लगा प्रशांत किशोर का विवादित पोस्टर

Bankipur By-Election: जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर के उपचुनाव उम्मीदवार प्रशांत किशोर का विवादित पोस्टर लगाया गया है. जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By : आर्यन आनंद |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दौर जारी है. इस बीच जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर के उपचुनाव उम्मीदवार प्रशांत किशोर का विवादित पोस्टर लगाया गया है. इस पोस्टर में लिखा है, "केसी सिन्हा तो झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है."

इसके साथ ही पोस्टर में प्रशांत किशोर को मुस्लिम टोपी लगाए हुए दिखाया गया है. वहीं प्रशांत किशोर के हाथ में नोट की गद्दी दिखाई गई है और लिखा गया है वोट नहीं नोट चाहिए. इसके अलावा जनसुराज का नाम बदलकर 'धन सुराज' लिखा गया है. इस पोस्टर को बांकीपुर की जनता की तरफ से लगाया गया है.

यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग

चर्चा का विषय बना प्रशांत किशोर का पोस्टर

इस पोस्टर के जरिए जनसुराज के सूत्रधार पर वोट काटने का आरोप लगाया गया है. साथ ही उनकी जमानत जब्त होने का दावा किया गया है. प्रशांत किशोर को मुस्लिम टोपी लगाकर मुसलमानों का नेता होने की ओर इशारा किया गया है. फिलहाल यह पोस्टर बांकीपुर उपचुनाव से के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. 

बांकीपुर में कब होगी वोटिंग?

बता दें को नितिन नवीन के बांकीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है. बीजेपी अध्यक्ष ने राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद विधायक पद छोड़ा था. वे बांकीपुर से लगातार चार बार विधायक रहे है. 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होगा. इसको लेकर चुनाव प्रचार-प्रसार जोर-शोर से चल रहा है.

जनसुराज को चुनाव से पहले लगा झटका

बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जन सुराज पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के.सी. सिन्हा और रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह समेत कई नेताओं ने बुधवार (15 जुलाई) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता ग्रहण कर ली.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उनका स्वागत किया. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर उप चुनाव से चुनावी मैदान में उतरे हैं. के.सी. सिन्हा पिछले विधानसभा चुनाव में कुम्हरार सीट से जन सुराज के अधिकृत प्रत्याशी रहे थे.

वहीं रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. दोनों नेताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव माना जाता है. ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले इन नेताओं का बीजेपी में शामिल होना जन सुराज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. 

बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल

Published at : 16 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Bankipur News BJP Jansuraaj PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS PATNA NEWS Bankipur By Poll Bankipur By-Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तौलिया लपेटकर सुनवाई कर रहे थे ASI अंजनी कुमार सिंह, पड़ गया भारी, SP ने किया सस्पेंड
तौलिया लपेटकर सुनवाई कर रहे थे ASI अंजनी कुमार सिंह, पड़ गया भारी, SP ने किया सस्पेंड
बिहार
'केसी सिन्हा तो झांकी है...', बांकीपुर उपचुनाव के बीच लगा प्रशांत किशोर का विवादित पोस्टर
'केसी सिन्हा तो झांकी है...', बांकीपुर उपचुनाव के बीच लगा प्रशांत किशोर का विवादित पोस्टर
बिहार
बिहार: प्रेमी के लिए ले ली सुहाग की जान, MVI पत्नी ने ट्रेन में कराया मर्डर, शूटर सहित 3 गिरफ्तार
बिहार: प्रेमी के लिए ले ली सुहाग की जान, MVI पत्नी ने ट्रेन में कराया मर्डर, शूटर सहित 3 गिरफ्तार
बिहार
बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल
बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 'बुरे दिन' 2017 के बाद से हुए शुरू, अब क्यों चलेगा बुलडोजर?
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 'बुरे दिन' 2017 के बाद से हुए शुरू, अब क्यों चलेगा बुलडोजर?
इंडिया
NEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश
NEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश
बॉलीवुड
Haiwaan First Look out: 'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
क्रिकेट
गंभीर के फैसलों पर उठे सवाल, आयरलैंड-इंग्लैंड में हार के बाद एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को सुनाई खरी-खरी
गंभीर के फैसलों पर उठे सवाल, आयरलैंड-इंग्लैंड में हार के बाद एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को सुनाई खरी-खरी
विश्व
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, कहां से ली है उन्होंने डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे हैं जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, कहां से ली है उन्होंने डिग्री?
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget