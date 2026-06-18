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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अगर ऐसा नहीं होता है तो हम...', खान सर के खिलाफ FIR दर्ज न होने पर रोशन आनंद का बड़ा बयान

'अगर ऐसा नहीं होता है तो हम...', खान सर के खिलाफ FIR दर्ज न होने पर रोशन आनंद का बड़ा बयान

Khan Sir Coaching Dispute: बिहार कोचिंग विवाद मामले के बाद प्रिंस की हत्या के मामले ने तूल पकड़ ली है. इसको लेकर रोशन आनंद द्वारा फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े हुए हैं.

Reported By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Jun 2026 07:13 AM (IST)
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बिहार पुलिस द्वारा खान सर कोचिंग विवाद मामले में रोशन आनंद द्वारा फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया गया है. इस पर रोशन आनंद ने नाराजगी जताई है. रोशन आनंद लगातार मामले में एफआईआर दर्ज कराने को लेकर अड़े हुए हैं.

उन्होंने कहा, "पिछले दिनों हम पर झूठी FIR हुई और पटना पुलिस ने FIR होने के 4 घंटे के भीतर हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया लेकिन जो वास्तविक घटना हुई है, उसको लेकर हम यहां आए हैं और हम यहां पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है. 

'अगर ऐसा नहीं होता है तो हम....'

उन्होंने आगे कहा, "हमें IG द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कल 12 बजे तक हमारी एफआईआर दर्ज हो जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे न्यायपालिका का रुख अपनाएंगे. हमें बिहार की डबल इंजन सरकार और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा और न्यायपालिका की वजह से हमें जमानत मिल पाई है." 

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रोशन आनंद ने कहा, "जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी वही टी-शर्ट पहनी हुई है. इसी टीशर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे और इसी टीशर्ट में अपने भाई का दाह संस्कार भी किया. अभी भी मैं इसी टीशर्ट में हूं. आप मेरी मानसिक स्थिति और उन परिस्थितियों को समझ सकते हैं."

जीत सत्य की ही होती है- रोशन आनंद

रोशन आनंद ने भाई की मौत के बाद कहा, "सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर में जीत सत्य की ही होती है. महाभारत के युद्ध में पांडवों को परेशान किया गया था. उनको लक्षागिरी में मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन पांडव सत्य के साथ थे. परेशान हुए लेकिन आखिर में जीत पांडवों की हुई." उन्होंने आगे कहा, "हम उसी प्रकार से धर्म और सत्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं. इसमें लक्षागिरी कांड भी हमारे साथ हो चुका है. लेकिन फिर भी हमें प्रयास है कि जीत हमारी होगी."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Bihar Police KHAN SIR BIHAR NEWS PATNA NEWS Raushan Anand
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